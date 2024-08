Trener Cercle Brugge wypalił przed meczem z Wisłą. "Weźmiemy numer konta"

Wisła Kraków sensacyjnie zagra w IV rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. "Biała Gwiazda" w pierwszym meczu na własnym stadionie zagra z belgijskim Cercle Brugge. Szanse Wisły nie są zbyt duże, ale trener rywali Miron Muslic na przedmeczowej konferencji pochwalił przeciwnika i przekonuje, że jego drużyna nie zlekceważy polskiego zespołu.

Szkoleniowiec Cercle Brugge zabrał głos przed meczem z Wisłą

- Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tej rywalizacji. Wiemy, że Wisła to bardzo niebezpieczna drużyna, zwłaszcza gdy gra na własnym stadionie. Na trybunach ma być 25 tysięcy kibiców, dlatego też spodziewamy się ciężkiego meczu. Wystarczy wejść na ten stadion, aby przekonać się, że Wisła to absolutnie topowy klub w Polsce. Zresztą sam fakt, że awansowała do fazy play off Ligi Konferencji oznacza, że jest to rywal, którego trzeba traktować poważnie. Mamy swój plan, ale też nie spodziewamy się, że losy tej rywalizacji rozstrzygną się w pierwszym spotkaniu. Dopiero dwumecz pokaże, która z drużyn jest mocniejsza - powiedział cytowany przez PAP.

Mimo tego, że Cercle to zespół belgijskiej ekstraklasy, a Wisła to zaledwie polski drugoligowiec, to szkoleniowiec gości i tak wybrał zawodnika, którego chciałby mieć w swoim zespole. I sensacji tu nie było.

- Jeśli miałbym wybrać jednego zawodnika Wisły, którego chciałbym kupić, byłby to Rodado. Musimy zabrać numer telefonu do dyrektora sportowego oraz numer do przelewu! Wiemy, że jest silnym napastnikiem, który potrafi strzelać gole z różnych pozycji. Wisła to nie jest jednak jeden zawodnik. Trzeba mieć plan na całą drużynę. Musimy zagrać dobrze, jako zespół. Dla nas dużą sprawą jest to, że jesteśmy już tylko o dwa kroki od celu, jakim jest awans. To będzie nagroda za ostatnie 12 miesięcy ciężkiej pracy - powiedział.

Angel Rodado jest wręcz w kosmicznej formie od początku tego sezonu. Wisła Kraków we wszystkich rozgrywkach strzeliła do tej pory 16 goli. z czego aż 10 było dziełem hiszpańskiego napastnika, a przy jeszcze jednym asystował. Bilans jeśli chodzi o rozgrywki jest wyrównany - pięc goli w Europie i pięć w I lidze. W poniedziałek w meczu z Arką trafił do siatki dwa razy.

Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Wisły o godzinie 20:30. Przypomnijmy, że również tego samego dnia swoje mecze w europejskich pucharach zagrają Jagiellonia Białystok z Ajaksem Amsterdam i Legia Warszawa z Dritą Gnjilane. Relacje na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.