Usłyszała, że zagra z Sabalenką. Nie wytrzymała. Wymowna reakcja [WIDEO]

Obecny sezon jest słodko-gorzki dla Darii Kasatkiny. Choć dotarła do trzech finałów - w Adelajdzie, Abu Zabi i Charleston - to z innymi turniejami potrafiła pożegnać się już po pierwszym meczu. Nie poradziła sobie najlepiej też w Roland Garros, gdzie odpadła w II rundzie, dość sensacyjnie ulegając Peyton Stearns. Na przełamanie liczy w WTA 500 w Berlinie, gdzie już w poniedziałek rozpoczęła rywalizację. I to udanie. Jej radość nie trwała jednak długo. Tuż po meczu dziennikarz przekazał jej wiadomość, która wstrząsnęła Rosjanką.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Daria Kasatkina dowiedziała się, kto będzie jej kolejną rywalką. Takiej reakcji publiczność się nie spodziewała

Na start rywalizacji w Niemczech Kasatkina zmierzyła się z Martą Kostjuk. Początek nie był dla niej najlepszy, bo już w pierwszym secie przegrała 4:6. W kolejnym doprowadziła do tie-breaka, w którym wygrała 8-6. Dzięki temu pozostała w grze o triumf. I ten przypieczętowała w trzeciej partii, wygrywając 6:3.

Po niespełna trzygodzinnym boju Rosjanka stanęła jeszcze na korcie, by udzielić pomeczowego wywiadu. Była w znakomitym nastroju. Do czasu. W pewnym momencie prowadzący rozmowę poinformował ją, kto będzie jej rywalką na kolejnym etapie zmagań. - Następną przeciwniczką, Aryna Sabalenka - powiedział mężczyzna, a następnie czekał na reakcję ze strony Kasatkiny.

Ta była bardzo wymowna. Powiedziała tylko jedno słowo, a jej twarz od razu posmutniała. - K***a - rzuciła nieśmiało Rosjanka, po czym się roześmiała. - I tyle mi wystarczy - żartował dziennikarz. Reakcja Kasatkiny szybko trafiła do sieci i stała się wiralem.

Kasatkina rzadko znajduje sposób na pokonanie Sabalenki

Nie ma się jednak co dziwić niezadowoleniu Rosjanki. Sabalenka to dla niej jedna z najbardziej niewygodnych rywalek. Obie panie miały okazje bezpośrednio rywalizować już osiem razy i tylko dwukrotnie górą była Kasatkina. Co więcej, ostatnie zwycięstwo odniosła w 2022 roku w San Jose. Później trzy kolejne pojedynki wygrywała Białorusinka, w tym tegoroczny w Brisbane. O tym, kto teraz będzie górą, przekonamy się w środę 19 czerwca.