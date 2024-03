Horror przed "polskim meczem" LE. "Siedmiu zamaskowanych mężczyzn"

W czwartkowy wieczór na kibiców piłki nożnej czekają emocjonujące mecze. Tego dnia rozegrane zostaną spotkania w Lidze Europy oraz w Lidze Konferencji Europy. Jedno z nich odbędzie się w Rzymie, gdzie AS Roma podejmie Brighton. W stolicy Włoch nie jest jednak spokojnie. W środową noc dwie osoby zostały zaatakowane nożem.

Zamieszki przed meczem Ligi Europy. Fani Brighton zaatakowani w Rzymie. Znamy szczegóły

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "Sky News" do incydentu miało dojść po północy w okolicy Koloseum, a dokładnie przy Via Cavour. Do dwóch obywateli Wysp Brytyjskich w wieku 26 i 27 lat dość niespodziewanie podeszło sześciu bądź siedmiu zamaskowanych mężczyzn. W rękach trzymali noże, których po chwili użyli. Następnie okradli obcokrajowców, zabierając im dokumenty oraz portfele.

Jak donosi lokalna policja, poszkodowani trafili do szpitala. Starsza z ofiar doznała trzech ran kutych nogi. Z kolei młodszy z mężczyzn został zraniony dwukrotnie. Choć nie podano, w jaką część ciała zadano cios, to spekuluje się, że również była to dolna kończyna. Jak poinformowały służby, na miejsce wezwał ich jeden z kelnerów, do którego podeszli okaleczeni mężczyźni i poprosili go o pomoc.

Jak na razie nie złapano przestępców, ani ich nie zidentyfikowano. Policja nie potwierdziła też danych poszkodowanych osób, ale lokalne media donoszą, że są to właśnie kibice Brighton. Mimo zamieszek mecz powinien odbyć się zgodnie z planem. Pojawi się na nim około 100 policjantów, którzy będą stać na straży porządku. Do ich zadań będzie też należała ewentualna pacyfikacja bójek wśród kibiców.

Roma i Brighton powalczą o awans do ćwierćfinału LE

Pierwszy z dwóch meczów 1/8 finału Ligi Europy pomiędzy AS Romą a Brighton rozpocznie się o godzinie 18:45. Będzie to "polski mecz", gdyż w barwach Romy występuje Nicola Zalewski, a dla Brighton gra Jakub Moder. Trudno wskazać faworyta starcia, choć większe szanse daje się włoskiej drużynie. Wskazują na to wyniki ostatnich trzech spotkań ligowych - trzy zwycięstwa. W gorszej formie znajduje się z kolei Brighton. W ostatnich trzech kolejkach triumfowało tylko raz - jeden mecz zakończył się porażką, a jeden remisem. O tym, kto będzie górą, przekonamy się za kilka godzin.