Absolutny cyrk na Wimbledonie! Po tej decyzji ruszył do sędziego

Za nami dopiero pierwsze rundy Wimbledonu, a już byliśmy świadkami wielu niespodzianek. Poza turniejem jest już Coco Gauff, Daniił Miedwiediew, Holger Rune, Lorenzo Musetti, Alexander Zverev, Qinwen Zheng, Jessica Pegula czy Paula Badosa. Profil "OptaAce" na portalu X wyliczył, że po raz pierwszy w erze open, tj. od 1968 r., ośmioro tenisistów i tenisistek z czołowej dziesiątki rankingu odpadło już w pierwszej rundzie Wimbledonu. W trakcie samego turnieju nie brakuje emocji, czego dowodem jest np. ostatni mecz z udziałem Bena Sheltona.

Shelton nie wytrzymał po decyzji supervisora. "To je circus"

Shelton rywalizował w drugiej rundzie Wimbledonu z Australijczykiem Rinkym Hijikatą. Pierwszy set skończył się po 30 minutach, Amerykanin wygrał go 6:2. W drugiej partii na przełamanie trzeba było czekać do jedenastego gema, kiedy Australijczyk stracił własne podanie. W trzecim secie Shelton szybko uzyskał przewagę przełamania, a potem obronił dwa break pointy. W dziewiątym gemie Shelton miał trzy piłki meczowe, ale Australijczyk obronił wszystkie.

Było 5:4 z perspektywy Amerykanina, aż nagle do gry wszedł supervisor. Sędzia ogłosił, że mecz został przerwany z powodu nadchodzących ciemności. Była wtedy godz. 22:30 czasu polskiego. To nie spodobało się Sheltonowi, który miał serwować na awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Amerykanin szybko ruszył w kierunku sędziego, a potem wdał się w dyskusję z supervisorem. "Sceny na Wimbledonie" - pisze profil "Tennis Channel" na portalu X.

"Nie chcą dziś wieczorem oglądać niczego więcej ode mnie, ale zobaczymy się jutro" - napisał Shelton na Instagramie. Mecz zostanie dokończony w piątek. "Jak kocham Wimbledon, tak to jest jedna z najbardziej kuriozalnych decyzji, jaką można sobie wyobrazić. Przeciągali ten mecz do granic możliwości po to, żeby go przerwać przed gemem, w którym Shelton będzie serwować po zwycięstwo. To je circus" - komentuje profil "Z kortu".

Warto dodać, że to nie pierwszy mecz w tegorocznej edycji Wimbledonu, który został przerwany przez ciemność. W poniedziałek organizatorzy przerwali spotkania Shintaro Mochizuki - Giulio Zeppieri i Matteo Arnaldi - Botic van de Zandschulp.

W 2024 r. z powodu ciemności był przerwany mecz Magdy Linette z Amerykanką Robin Montgomery w pierwszej rundzie turnieju w s'Hertogenbosch. Rok wcześniej przez ciemność przerwano mecz Igi Świątek z Yaniną Wickmayer w półfinale turnieju WTA w Warszawie.