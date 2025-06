Gdzie obejrzeć mecz Polska - Brazylia? O której mecz legend? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Czerwiec jest koszmarnym miesiącem dla polskich kibiców. Nie dość, że seniorska reprezentacja uległa 1:2 Finlandii, czym mocno zredukowała szanse awansu na mundial 2026, to jeszcze kadra U-21 błyskawicznie pożegnała się z mistrzostwami Europy. Ba, zakończyła imprezę nie tylko bez punktów (trzy porażki), ale i z bilansem goli 2:11. Te fatalne dni fanom już w sobotę 21 czerwca postarają się osłodzić gwiazdy polskiego i brazylijskiego futbolu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Mecz Legend. Polska - Brazylia. Gwiazdy ruszają do akcji

Tego dnia odbędzie się mecz legend. Po przeciwnych stronach boiska staną Polacy i Brazylijczycy. Nie ulega wątpliwości, że największą gwiazdą będzie Ronaldinho. Mimo że ma już 45 lat na karku i zakończył karierę, to z aktywności nie zrezygnował. W czwartek po raz pierwszy pojawił się w Polsce. Na boisku towarzyszyć mu będą m.in. Helton, Kleberson, Roger Guerreiro czy Maicon.

Ale nie tylko po brazylijskiej stronie wystąpią wielkie gwiazdy. I w polskiej kadrze na takowe możemy liczyć. Drużynie przewodzić będzie Jakub Błaszczykowski. Były reprezentant Polski został wybrany na kapitana. Z kim będzie dzielił szatnię? Zaroi się od legend. Mowa m.in. o Arturze Borucu, Sławomirze Peszko, Łukaszu Piszczku, Michale Żewłakowie czy Marcinie Wasilewskim.

Wielka gwiazda zasiądzie też na ławce trenerskiej. Po siedmiu latach choć na chwilę pojawi się na niej Adam Nawałka. A jak wiemy, to jeden z najbardziej zasłużonych dla polskiej piłki szkoleniowców. To z nim seniorska drużyna odniosła największy sukces w XXI wieku - dotarła do ćwierćfinału ME 2016.

Mecz legend będzie częścią "Ronaldinho Show". Od jakiegoś czasu Brazylijczyk organizuje pokazowe spotkania w różnych krajach. Dlaczego teraz zdecydował się na Polskę? - Zgłosiliśmy się do brazylijskich przedstawicieli zajmujących się drużyną, firmy "Jogo dos Famosos", a następnie przesłaliśmy zdjęcia i filmy ze stadionu. Byli pod ogromnym wrażeniem atmosfery panującej w Polsce. Zauważyli, że Polacy żyją futbolem - ujawnił w styczniu Bartłomiej Rabenda, rzecznik prasowy firmy E-max Events, która zorganizuje wydarzenie.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Brazylia? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIK]

Mecz legend między Polską i Brazylią odbędzie się już w sobotę 21 czerwca. Pierwszy gwizdek na Stadionie Śląskim w Chorzowie powinien zabrzmieć o godzinie 20:30. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport. Stream będzie dostępny na tvpsport.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.