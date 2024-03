To już oficjalne. Jest decyzja PZPN ws. meczu Wisła - Widzew

Mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski między Wisłą Kraków a Widzewem Łódź dostarczył mnóstwa emocji. Ostatecznie zakończył się triumfem gospodarzy, ale dopiero po dogrywce 2:1. Wielkie kontrowersje wzbudziła bramka, która dała wyrównanie krakowskiej ekipie. Padła dopiero w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy, a jej autorem był Angel Rodado. Tyle tylko, że zdaniem wielu ekspertów Igor Łasicki był na pozycji spalonej i odniósł z niej korzyść, ponieważ utrudniał interwencję Mateuszowi Żyrze. "Uważam, że sędziowie powinni odgwizdać spalonego" - ocenił Łukasz Rogowski.

PZPN oddalił skargę Widzewa Łódź ws. powtórki meczu PP

Widzew poczuł się skrzywdzony w tej sytuacji i złożył protest do PZPN, domagając się powtórzenia meczu. Szanse na to były jednak niewielkie. Powód był jeden, o czym już we wtorek informowaliśmy na naszych łamach.

"Jak dowiedział się Sport.pl na bazie swoich związkowych źródeł, nie ma najmniejszych szans na powtórkę meczu Wisły Kraków z Widzewem Łódź. Wszystko za sprawą regulaminu Pucharu Polski, który w jednym z punktów opisuje wprost, jaka jest jedyna możliwa decyzja w tej sprawie: '15.6. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu'" - pisaliśmy.

Oczywiście federacja musiała rozpatrzyć wniosek. I w czwartek poznaliśmy ostateczną decyzję. "Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN podjęła decyzję o oddaleniu protestu Widzewa Łódź w sprawie meczu 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski rozegranego 28 lutego 2024 roku" - przekazała Wisła Kraków na oficjalnym profilu na X.

Teraz Widzew może złożyć ewentualne odwołanie do Komisji Odwoławczej PZPN. Tyle tylko, że nie ma podstawy prawnej na inne rozstrzygnięcie niż odrzucenie protestu łódzkiej ekipy w tej sprawie. Wydaje się więc, że to Wisła wystąpi w półfinale Pucharu Polski, w którym zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. Mecz odbędzie się w okolicach 3 kwietnia. O finał powalczą też Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok.