Holendrzy w strachu, a Legia zaciera ręce. Są pod ścianą

AZ Alkmaar nie ma najlepszej sytuacji w grupie E w Lidze Konferencji Europy. Po czterech spotkaniach holenderski zespół zajmuje ostatnie (czwarte) miejsce z dorobkiem trzech punktów na koncie. W miniony czwartek AZ przegrało na wyjeździe z Aston Villą 1:2, chociaż trzeba przyznać, że w tym spotkaniu nie obyło się bez kontrowersji. W kolejnych dwóch meczach muszą liczyć na komplet punktów oraz dwie porażki Legii, żeby móc wywalczyć awans do fazy pucharowej LKE.

AZ Alkmaar liczy na "finał" z Legią w Warszawie

W następnym spotkaniu AZ Alkmaar zagra ze Zrinjskim Mostar, a w tej samej serii gier Aston Villa zmierzy się u siebie z Legią Warszawa. Jeśli AZ wygra, to musi liczyć na porażkę Legii, bo inaczej straci jakiekolwiek szanse na awans do fazy pucharowej.

- AZ udowodniło, że szybko się uczy po bolesnej porażce z Aston Villą dwa tygodnie temu u siebie (1:4 - przyp. red.). Zagrali znacznie lepiej i teraz mogli wygrać. To zespół, który ma potencjał, by się poprawić na europejskiej scenie. Wiedzą, że muszą wygrać dwa ostatnie mecze po zwycięstwie Legii nad Zrinjskim. To proste i jedyne, co mogą zrobić. Ale remis między Villą a Legią będzie dla nich "zabójczy" - analizował holenderski dziennikarz "De Telegraaf" Steven Kooijman w komentarzu dla "Przeglądu Sportowego" Onet.

Dodał także, jak widzi ewentualne bezpośrednie starcie o awans między AZ a Legią. - Kiedy Legia przegra w Anglii, a AZ pokona Zrinjskiego, mecz w Warszawie oceniam 50 na 50. Nie zapominajmy, że AZ odniosło kilka słynnych zwycięstw w ciągu ostatnich kilku lat: pokonali trzy lata temu Napoli na wyjeździe i Lazio w zeszłym sezonie - stwierdził.

Holenderskie media po czwartkowych meczach jednak z dystansem podchodzą do szans AZ na awans do fazy pucharowej. "Jeśli Polacy ukradną punkt Aston Villi w Anglii, to i tak będą poza zasięgiem AZ. Ten drugi scenariusz nie jest do końca nie do pomyślenia: Legia już w pierwszym meczu z Anglikami zanotowała spektakularne zwycięstwo u siebie. Co więcej, oba kluby również mogą się dogadać" - analizował właśnie dziennik "De Telegraaf".

Piąta kolejka Ligi Konferencji Europy zostanie rozegrana 30 listopada. Za to ostatnia seria gier i mecz Legii z ekipą z Alkmaar odbędzie się 14 grudnia na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie.