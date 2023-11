Kibice Legii wyciągnęli telefony, gdy zobaczyli, jaka oprawa jest na "Żylecie"

"Nieznani Sprawcy", czyli grupa kibiców odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie opraw na meczach Legii, już we wtorek apelowała, aby przed czwartkowym spotkaniem ze Zrinjskim Mostar wszyscy kibice pojawili się na "Żylecie" przynajmniej pół godziny przed meczem. "Liczymy na was! - napisano w mediach społecznościowych.

Kibice Legii zaprezentowali oprawę przed meczem ze Zrinjskim

I faktycznie: "Żyleta", czyli trybuna, na której fani Legii najczęściej prezentują oprawy, wypełniła się odpowiednio wcześnie. "Panie i panowie, głośno, z całego serca: ktoś dziś wygra?" - krzyknął w swoim stylu na kwadrans przed meczem spiker Legii Łukasz "Juras" Jurkowski. "Żyleta" była już wtedy zajęta do ostatniego miejsca. Zresztą jak praktycznie cały stadion, włącznie z sektorami VIP, gdzie podczas prezentowania oprawy wiele osób trzymało w dłoniach telefony.

"Warszawa nigdy się nie poddaje" - taką oprawę, a w zasadzie kartoniadę przygotowali w czwartek "Nieznani Sprawcy". Tym razem obyło się bez zakazanej na stadionach pirotechniki, za co Legia już zapłaciła w tym sezonie karę. Konkretnie za oprawę, którą zachwycali się angielscy dziennikarze i nie tylko, przed meczem pierwszej kolejki z Aston Villą (3:2). Tamta oprawa też była efektowna, ale nie obyło się bez kary. UEFA nałożyła na warszawski klub 41 tysięcy zł grzywny: 16 tys. za blokowanie przejść, 15 tys. za zamknięte bramy ewakuacyjne i 10 tys. właśnie za użycie środków pirotechnicznych.

Mioduski: To jest skandal sam w sobie

Legia wciąż liczy na to, że ukarany zostanie także AZ Alkmaar. 5 października po meczu w Holandii doszło do skandalicznych scen pod stadionem. Prezes i właściciel klubu Dariusz Mioduski został brutalnie odepchnięty i uderzony przez służby porządkowe, a dwóch piłkarzy Legii Josue i Radovan Pankov spędzili noc w holenderskim areszcie - nie wrócili z drużyną do Polski. Rzekomo pod zarzutem pobicia ochroniarza, ale wersje obu stron się diametralnie różnią. Do tego jak na razie to tylko Legia przedstawiła publicznie dowody, na których widać agresywne zachowanie służb porządkowych.

- Agresja była z tamtej strony. Powiedzieli, że jeśli nie wypuścimy Pankova, bo jemu zarzucali agresję, to będzie szturm na autobus. Zgodziliśmy się, by Pankov złożył zeznania, ale okazało się, że chcą jeszcze Josue. Nikt z nas nie widział, by ktoś od nas uderzył ochroniarza - powiedział dzień po meczu w Alkmaar Mioduski i dodał: - Zrobimy wszystko, by pokazać prawdę. Ona jest tak oczywista. To jest skandal sam w sobie. Zapraszamy do Polski, na Legię. Zobaczycie, jak wygląda nasza gościnność.

Legia zagra z Alkmaar przy Łazienkowskiej 14 grudnia, w ostatniej kolejce fazy grupowej. Wcześniej wicemistrzów Polski czeka wyjazd do Birmingham, gdzie 30 listopada zagrają rewanż z Aston Villą.