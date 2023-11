Polak w finale turnieju w Metz! Co za horror w końcówce!

Jan Zieliński (21. ATP) i Hugo Nys (20. ATP) powalczą o tytuł w turnieju ATP 250 w Metz. Polak i Monakijczyk do zawodów przystąpili jako rozstawieni z numerem jeden. Choć przez ćwierćfinał przebrnęli bez gry - ich rywale oddali mecz walkowerem - nie zawiedli oczekiwań. W piątek ich rywalami byli niżej notowani Francuzi Sadio Doumbia (35. ATP) i Fabien Reboul (37. ATP). Mimo kłopotów na początku meczu i przegranej pierwszej partii podnieśli się i dopięli swego.

Sukces Polaka w Metz. Przegrana w tie-breaku i wielkie odrodzenie

Pierwsza partia okazała się niezwykle wyrównana. Oba duety ani razu nie dały się przełamać. Dobra okazała pojawiła się przy stanie 5:4 dla Polaka i Monakijczyka. Wówczas mieli dwa breakpointy, które jednocześnie mogły zakończyć całego seta. Niestety Francuzi skutecznie się wybronili i za chwilę doprowadzili do stanu 6:6 i pierwszego tie-breaka.

W nim Zieliński i Nys prowadzili już 4:0 i wydawało się, że pewnie zmierzają po wygraną. Wszystko posypało się jednak od pierwszej przegranej wymiany przy własnym serwisie. Doumbia i Reboul odrobili straty i wygrali 8:6.

Deklasacja w supertiebreaku. Jan Zieliński i Hugo Nys w finale turnieju w Metz

Polsko-monakijski debel nie dał się jednak złamać. Już w trzecim gemie drugiej partii doszło do pierwszego w tym spotkaniu przełamania, a po chwili Nys z Zielińskim wyszli na 3:1. Francuzi zdołali odpowiedzieć wygranym gemem przy swoim serwisie, ale potem nie mieli już wiele do powiedzenia. Do końca partii punktowali już tylko wyżej rozstawieni tenisiści i wygrali 6:2. O ostatecznym rozstrzygnięciu musiał więc zadecydować supertiebreak.

W nim większych emocji już nie było. Nys i Zieliński poszli za ciosem i nie pozostawili złudzeń, kto był tego dnia lepszy. Wygrali pewnie 10:2 i w nagrodę zagrają w finale. Zmierzą się w nim ze zwycięzcą drugiego półfinału pomiędzy parą niemiecką Constantin Frantzer / Hendrik Jebens a duetem niemiecko-fińskim Andreas Mies / Harri Heliovaara. Ten mecz ma rozpocząć się po godz. 19:30. Finał zaplanowany jest na sobotę 11 listopada na godzinę 14:00.