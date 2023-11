Iga Świątek w raju. Pokazała zdjęcie, jak i z kim odpoczywa po sezonie

Iga Świątek ma za sobą bardzo dobry czas. W tym roku poza zwycięstwem w kończącym sezon WTA Finals udało jej się również wygrać m.in. Roland Garros. Pobiła też swój najlepszy wynik na Wimbledonie, gdzie osiągnęła ćwierćfinał. Poza tym wygrała cztery inne turnieje singlowe, a w dwóch doszła do finału.

Wygrana w WTA Finals i wyjazd na wakacje. Iga Świątek odpoczywa razem z tatą

To jednak ostatni występ w tym roku był dla Świątek tym, który przyniósł jej powrót na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Choć warunki w Cancun nie sprzyjały grze w tenisa na najwyższym poziomie, to ona i tak dała radę. Po zwycięstwie z Aryną Sabalenką w półfinale (6:3, 6:2) stało się jasne, że jak wygra WTA Finals, to wyprzedzi Białorusinkę. Tak się stało - w finale nie dała żadnych szans Jessice Peguli i była pierwszą zawodniczką w historii turnieju, która wygrała taką przewagą (6:1, 6:0).

Teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Tenisistka wybrała się na wakacje ze swoim tatą, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Wypoczywa w doskonałym do tego miejscu, bo na Malediwach, gdzie obecnie panują temperatury w wysokości około 30 stopni Celsjusza. Po zdjęciach widać, że dała radę załapać się na dni pełne słońca.

Iga Świątek na wakacjach Screenshot Instagram

Po tak dobrym sezonie, jaki ma za sobą Iga Świątek, pozostaje jej jedynie życzyć udanego wypoczynku i dobrej pogody. Zwłaszcza to ostatnie się przyda, bo prognozy wskazują, że w najbliższych dniach pogoda na Malediwach może ulec pogorszeniu. Wyspę mają nawiedzić liczne burze z dużymi opadami deszczu.