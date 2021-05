Rusza sprzedaż biletów na finał LE w Gdańsku. Jak kupić bilety? Ile kosztują?

Po tym, jak niedawno polski rząd zgodził się na obecność 25 procent widzów, UEFA mogła rozpocząć sprzedaż biletów. Jakie są zasady ich sprzedaży na finał Ligi Europy? Kibice mogą aplikować o maksymalnie dwa bilety z tej samej kategorii cenowej. A tych jest aż sześć. Najtańsze bilety kosztują 40 euro i są one dla kibiców niepełnosprawnych lub na wózku inwalidzkim oraz za bramkami na niższych poziomach. 65 euro trzeba będzie zapłacić za bilet za bramkami na wyższych poziomach.

Najdroższe bilety kosztują 90 i 130 euro. Te pierwsze są głównie w narożnikach trybun, a drugie w sektorach centralnych. Dystrybucja wejściówek trwać będzie do 7 maja do godz. 14 na stronie uefa.com. UEFA poinformowała, że jeśli popyt przekroczy liczbę dostępnych biletów, to wówczas przydzieli je w drodze losowania. Wszyscy uczestnicy meczu finałowego będą musieli przestrzegać obostrzeń panujących aktualnie w Polsce.

Bardzo bliski udziału w finale Ligi Europy jest Manchester United, który w pierwszym półfinałowym meczu pokonał u siebie Romę aż 6:2, choć jeszcze do przerwy przegrywał 1:2. W drugim półfinale Villarreal Pokonał Arsenal 2:1 (2:0).

Rewanżowe spotkania odbędą się w najbliższy czwartek, 6 maja. Początek o godz. 21.