Lewandowski pobije legendarny rekord Muellera? "Bild" zwraca uwagę na liczby Polaka

Robert Lewandowski wciąż ściga historyczny rekord Bundesligi wynoszący 40 bramek i należący do legendarnego Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Polak ma na koncie już 36 goli i brakuje mu czterech trafień do jego wyrównania. Do końca sezonu reprezentantowi Polski zostały tylko trzy mecze z Borussią Moenchengladbach, Freiburgiem i Augsburgiem, więc nie będzie to łatwe zadanie.

Lewandowski nie wyrówna rekordu Gerda Muellera? Statystyki nie są po jego stronie

Dziennik "Bild" postanowił wziąć pod lupę dotychczasowe sezony Lewandowskiego w Niemczech i wyliczył, ile bramek Polak strzelał w ostatnich trzech kolejkach w każdym sezonie w ciągu ostatnich 10 lat. Statystyki nie są zbyt pomyślne dla niespełna 33-letniego napastnika. Okazuje się, że tylko w jednym sezonie udało mu się trafić do siatki rywali cztery razy i miało to miejsce w 2020 roku. W pozostałych dziewięciu sezonach Lewandowski zdobywał, najpierw dla Borussii Dortmund, w latach 2011-2014 odpowiednio: jedną, dwie, jedną i dwie bramki w ostatnich trzech kolejkach ligi niemieckiej.

Później po przejściu do Bayernu Monachium napastnik miał następującą serię w latach 2015-2019: jeden, trzy, dwa, jeden, jeden w trzech spotkaniach na koniec sezonu Bundesligi.

Lewandowski dodatkowo musi uważać, aby nie zostać ukaranym piątą żółtą kartką, która oznaczałaby pauzę w jednym spotkaniu Bundesligi.

W ostatnich dniach pojawiały się informacje podawane przez "Sport Bild", który twierdził, że celem dla Roberta Lewandowskiego i jego agenta jest znalezienie dla piłkarza klubu w lidze angielskiej. - Celem transferowym byłaby Anglia, gdzie podwyżka wynagrodzenia dla Lewandowskiego nie byłaby żadnym problemem - zauważył "Sport Bild". Ten sam dziennik zaznaczył jednak, że Bayern nadal nie jest chętny, by sprzedać Polaka. Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem do końca czerwca 2023 roku.

Z kolei portal Sport1.de. podawał, że Zahavi chce zapewnić mu "ostatni wielki kontrakt". A nie bez znaczenia mają być też "przykre doświadczenia z Davidem Alabą", który również jest klientem Zahaviego i którego kontrakt z Bayernem wygasa w czerwcu tego roku, a obie strony nie dogadały się w sprawie przedłużenia umowy. "Dlatego to wcale nie jest nierozsądny scenariusz, że Lewandowski opuści Bayern latem przyszłego roku" - mogliśmy przeczytać na łamach Sport1.de.

Bayern jest o krok od wywalczenia 9. mistrzostwa Niemiec z rzędu. Obecnie zespół Hansiego Flicka, którego po zakończeniu sezonu zastąpi Julian Nagelsmann, ma przewagę siedmiu punktów nad drugim RB Lipsk.