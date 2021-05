Marcelo jednak zagra o finał Ligi Mistrzów! Pomogła mu starsza kobieta

Real Madryt zremisował 1:1 z Chelsea w pierwszym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów rozgrywanym na Estadio Alfredo Di Stefano. Już w środę mistrzów Hiszpanii czeka mecz rewanżowy, który odbędzie się na Stamford Bridge w Londynie. Zinedine Zidane ma w tym sezonie spore problemy z kontuzjami w swojej drużynie. Nie inaczej jest przed zbliżającym rewanżem, który opuści trzech kluczowych zawodników - Raphael Varane, Dani Carvajal i Lucas Vazquez. W dodatku mało brakowało, a francuski trener mógłby stracić jeszcze jednego zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo "Courtois utrzymał Real przy życiu. Bardzo trudne zadanie w rewanżu"

Wielkie osłabienie defensywy Realu przed półfinałem LM z Chelsea. 58. absencja w sezonie!

Marcelo znalazł się w kadrze na mecz z Chelsea. Poleciał do Londynu w niecodziennych okolicznościach

W zeszłym tygodniu media obiegła informacja o możliwej absencji obrońcy Realu, Marcelo w rewanżowym spotkaniu z Chelsea. Brazylijczyka miało zabraknąć z absurdalnego powodu. 32-latek ma oprócz brazylijskiego także obywatelstwo hiszpańskie i został wybrany do komisji wyborczej podczas lokalnych wyborów w Madrycie. Wszystko wskazywało na to, że piłkarz nie zdąży na samolot odlatujący do Londynu i zabraknie go w spotkaniu na Stamford Bridge.

Jak informuje "La Sexta" Marcelo zgodnie z obowiązkiem pojawił się z samego rana w lokalu wyborczym. Okazało się jednak, że nie będzie musiał zasiadać w komisji, ponieważ pewna starsza kobieta zadeklarowała się, że zastąpi go w jego obowiązkach. Dzięki temu Brazylijczyk mógł szybko udać się do ośrodka treningowego Realu w Valdebebas, skąd jego drużyna wyruszała w podróż na mecz. Informacja ta została potwierdzona przez klub, który opublikował w mediach społecznościowych ostateczną listę zawodników znajdujących się w kadrze na mecz z Chelsea.

Spotkanie Realu Madryt z Chelsea rozpocznie się w środę 5 maja o godzinie 21:00. Relacja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Gigant wkracza do gry o Roberta Lewandowskiego. "Po to został zatrudniony Zahavi"