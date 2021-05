Erling Haaland już zdecydował. Borussia poinformowana o planach napastnika

Erling Haaland obok Kyliana Mbappe jest najbardziej pożądanym zawodnikiem na rynku transferowym. Norweg mimo bardzo młodego wieku bije kolejne rekordy. Niedawno został najmłodszym zawodnikiem, który zdobył 20 bramek w Lidze Mistrzów. Dokonał tego w wieku zaledwie 20 lat i w dodatku potrzebował do tego tylko 14 spotkań. W sumie w tym sezonie rozegrał dla Borussii w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 37 bramek i zaliczył 11 asyst.

Haaland robi furorę w europejskim futbolu co skutkuje ogromnym zainteresowaniem ze strony czołowych klubów. Norweg ma w kontrakcie zapisaną klauzulę odejścia w wysokości 75 milionów euro, ale wejdzie ona w życie dopiero po zakończeniu sezonu 2021/2022. Władze Borussii podkreślają zdecydowanie, że nie mają zamiaru sprzedawać swojego napastnika w najbliższym okienku transferowym.

Według informacji dziennika "AS" Haaland chciałby odejść do Realu Madryt, ale w wyniku sprzeciwu klubu bierze pod uwagę pozostanie w Niemczech jeszcze na jeden sezon. Zdecyduje się jednak na to tylko i wyłącznie jeżeli Borussia awansuje do Ligi Mistrzów. W przeciwnym razie przeniesie się do Madrytu, o czym poinformował już zarząd. Taki scenariusz podoba się również Realowi, który mógłby sprowadzić napastnika za kwotę zawartą w klauzuli. Jest ona zdecydowanie niższa niż trzeba by było zapłacić za Haalanda tego lata. Szczególnie że Florentino Perez chciałby się teraz skupić na sprowadzeniu na Santiago Bernabeu Kyliana Mbappe.

Borussia Dortmund jest w tej chwili bardzo blisko miejsca premiowanego awansem do Ligi Mistrzów. Drużyna Edina Terzicia zajmuje 5. miejsce w tabeli Bundesligi z jednym punktem straty do czwartego Eintrachtu Frankfurt. W następnej kolejce dortmundczycy zmierzą się na własnym stadionie z RB Lipsk.

