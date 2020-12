Rangersi wygrali grupę Ligi Europy. Dwa fatalne wyniki dla Lecha Poznań [SYTUACJA W GRUPIE]

Pożegnanie Lecha z sezonem 2020/21 w LE wypadło fatalnie. Zespół Żurawia przegrał 0:2 po bramkach Cedrica Ittena z 31. minuty i Iainisa Hagiego z 72. minuty, oddając w całym meczu zaledwie trzy celne strzały.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybieramy Ikonę Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.pl

Bez atutów, bez perspektywy rozwoju. Lech Poznań powinien go sprzedać [OCENY ZA LIGĘ EUROPY]

Lech spadł na ostatnie miejsce w grupie Ligi Europy. Smutne pożegnanie z pucharami

Przed tym meczem Lech nie miał już szans na wyjście z grupy Ligi Europy. Warto było jednak powalczyć o zwycięstwo lub remis, bo UEFA za 3 punkty w fazie grupowej płaci w tym sezonie 570 tys. euro, a za 1 pkt 190 tys. Szkoci z kolei przyjechali do Poznania już pewni awansu do fazy pucharowej LE i dzięki wygranej w Poznaniu wygrali grupę D Ligi Europy.

W drugim spotkaniu tej grupy Standard Liege wywalczył punkt w starciu z Benfiką Lizbona. Belgowie zremisowali 2:2, co oznacza, że polski zespół kończy rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli z zaledwie trzema zdobytymi punktami.

Piłkarz Wisły Kraków musiał przejść operację! Fatalna kontuzja w debiucie nowego trenera

Końcowa tabela grupy D Ligi Europy:

Rangers FC - 14 pkt, 13:7 Benfica - 12 pkt., 18:9 Standard Liege - 4 pkt., 7:14 Lech Poznań - 3 pkt., 6:14

Porażka Lecha może dużo kosztować polską piłkę

- 570 tysięcy euro, 27. miejsce Polski w rankingu UEFA i przyszłość drużyn z ekstraklasy w kolejnych sezonach europejskich pucharów - o to przeciwko Rangers w czwartek grał Lech Poznań. Przegrał, nie polepszył sytuacji i smutnym akcentem zakończył przygodę w Lidze Europy. To może być jeden z ostatnich meczów polskiej drużyny na tym poziomie w Europie przez co najmniej dwa lata - napisał Jakub Balcerski w swoim tekście.