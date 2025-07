Grad goli w Euro 2025! Debiutantki wgniecione w murawę

Mistrzostwa Europy w Szwajcarii były debiutem na europejskim czempionacie dla dwóch reprezentacji. Pierwszą z nich była oczywiście Polska. Nasza kadra nie dała co prawda rady wyjść z grupy, ale za to odniosła historyczne zwycięstwo 3:2 nad Danią. Drugą nowością była Walia. Wyspiarkom udało się strzelić debiutanckiego gola szybciej niż nam, bo dokonały tego już w drugim meczu przeciwko Francji. Jednak z "Trójkolorowymi" przegrały 1:4, a wcześniej z Holandią 0:3, przez co podobnie jak Polska nie miały już po dwóch spotkaniach szans na awans.

Brytyjskie starcie zakończone łomotem. Ale Walijki mają kolejny powód do radości

Wciąż mogły za to powalczyć o choć jeden punkt, ale wyzwanie było potężne. Grały bowiem z obrończyniami tytułu, czyli Anglią. W dodatku niepewną awansu (po porażce z Francją). Niestety dla Walijek mecz potoczył się zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami. Mistrzynie nie zamierzały na nic czekać i już do przerwy było 4:0.

Po przerwie piątego gola wbiła Bethany Mead, ale dzielne Walijki wywalczyły sobie kolejną na tym turnieju chwilę radości. W 76. minucie kapitalne podanie od Jessiki Fishlock wykorzystała Hannah Cain i dała Walii drugiego gola na turnieju. Angielki wygrały 6:1, bo jeszcze jedno trafienie dorzuciła Aggie Beever-Jones, ale ich sąsiadki mogą mimo wszystko opuścić Szwajcarię z podniesionymi głowami.

Bezlitosna Francja zamknęła Holenderkom drzwi

Taki wynik na pewno jednak zasmucił Holenderki. Miały one jeszcze szanse na wyjście z grupy, mimo bezpośredniej porażki z Anglią 0:4. Potrzebowały jednak albo wygranej z Francją i utraty punktów Wyspiarek z Walią, albo remisu i porażki mistrzyń Europy. Niezależnie jednak od wyniku angielsko-walijskiego starcia, same nie podołały zadaniu.

Mecz był niezwykle emocjonujący, Holenderki do przerwy prowadziły 2:1. Jednak ich rywalki w drugiej połowie pokazały klasę. Cztery gole autorstwa Francuzek skutecznie wyrzuciły "Oranje" z turnieju. Na pocieszenie miały naprawdę fenomenalnego gola Victorii Pelovej. Piłka po jej strzale leciała prawie 100 km/h!

Tym samym z pierwszego miejsca w grupie D i z kompletem dziewięciu punktów wyszła Francja. Drugie miejsce i również awans do 1/4 finału dla Anglii. Holandia wraz z Walią żegnają się z turniejem. Grupa D była ostatnią, w której nie znaliśmy jeszcze wszystkich rozstrzygnięć. Teraz więc mamy już wszystkie pary 1/4 finału, a także co za tym idzie rywalki dla pogromczyń Polek. Szwecja zmierzy się z Anglią, a Niemki zagrają z Francją. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy w środę 16 lipca o 21:00. Spotkają się w nim Norweżki i Włoszki.

Wyniki niedzielnych meczów Euro 2025:

Anglia - Walia 6:1

Francja - Holandia 5:2

Wszystkie pary ćwierćfinałowe Euro 2025: