Porażka Lecha może dużo kosztować polską piłkę. "Ostatni taki mecz na co najmniej dwa lata?"

Lech przegrał z Rangers 0:2 (0:1) i zajął w grupie D Ligi Europy ostatnie, czwarte miejsce z dorobkiem trzech punktów. Zakończyło się z jednym zwycięstwem i pięcioma porażkami. Widząc skład grupy drużyny z Poznania, można się było spodziewać chociaż jednego remisu więcej, ale wiele osób skazywało piłkarzy na pożarcie, zwłaszcza przez Rangers i Benfikę. Inni bronili, że pokażą ofensywny styl i nie będą się liczyły tylko wyniki.

I na początku faktycznie tak było, ale do ostatniego spotkania sporo się zmieniło. Ostateczny obraz Lecha w Lidze Europy to niedosyt, bo potencjał zwłaszcza po tym, jak wywalczyli awans do fazy grupowej, był większy. Potem były błędy, trochę marazmu, dziwnych decyzji, ale przede wszystkim nieskutecznej gry, która w zderzeniu z lepszymi zespołami musiała się tak skończyć. Trzeba docenić pierwszy od pięciu lat awans do fazy grupowej europejskich pucharów i doświadczenie zebrane w tych meczach, ale tej szansy jest zwyczajnie szkoda. Zwłaszcza że Lech walczył nie tylko o swój interes.

Chodziło przede wszystkim o punkty do rankingu UEFA. Jak mówił "Rzeczpospolitej" statystyk Wojciech Frączek, w przypadku porażki Ferencvarosu z Dynamem Kijów i zwycięstwa Lecha z Rangers, Polska awansowałaby na 27. miejsce. To miejsce w rankingu jest kluczowe dla polskich drużyn w kontekście gry w europejskich pucharach w kolejnych sezonach. Zmiany byłyby widoczne za dwa lata.

Na razie dzięki 29. pozycji przed sezonem 2021/2022, mistrz Polski powalczy o Ligę Mistrzów od pierwszej rundy eliminacji. Jeśli odpadnie już na tym etapie rozgrywek spadnie do drugiej rundy gry o wejście do Conference League. Jeśli odpadnie w drugiej, od trzeciej rundy zagra o Ligę Europy. Pozostałe trzy drużyny - zdobywca Pucharu Polski i wicemistrz kraju zaczną grę o prawo występu w Conference League od drugiej rundy, a trzecia drużyna ligowej tabeli od pierwszej rundy.

Pierwszy warunek awansu w rankingu został spełniony już we wtorek. Ferencvaros przegrał z Dynamem Kijów 0:1 w Lidze Mistrzów. Jak byłoby zatem w sezonie 2022/2023 w przypadku zwycięstwa Lecha? Trzy zespoły oprócz mistrza Polski zaczynałyby swój udział w Conference League od drugiej rundy eliminacji do rozgrywek. Sytuacja mistrza kraju nie uległaby zmianie, nadal grałby przede wszystkim o Ligę Mistrzów od pierwszej rundy. W przypadku remisu Lecha sytuacja byłaby identyczna jak w przyszłym sezonie - dwie drużyny grają od drugiej rundy eliminacji Conference League i jedna od pierwszej.

A jak będzie? Polska spadnie na 30. miejsce w rankingu i porażka Lecha może dużo kosztować naszą piłkę. Cała trójka drużyn poza mistrzem kraju - druga i trzecia drużyna ligi oraz zdobywca Pucharu Polski - zagrają od pierwszej rundy eliminacji Conference League. Nie dość, że sytuacja zrobiła się trudna już przez samą reformę, której dokonała UEFA i na której straciły polskie zespoły, to porażka Lecha sprawia, że przez najbliższe dwa lata wejście polskiej drużyny na poziom, na którym grali poznaniacy będzie bardzo trudnym zadaniem. Awans do Ligi Mistrzów czy Ligi Europy może zostać przekreślony już przez jedną rundę eliminacji, w której gra najlepszy zespół poprzedniego sezonu. Teraz polskie drużyny będą musiały rozegrać więcej spotkań, żeby awansować do Conference League i to nawet ze słabszymi rywalami niż dotychczas grały w eliminacjach Ligi Mistrzów, czy Europy. Powalczą zresztą o udział w rozgrywkach o poziom gorszych, służących do przebicia się tam, gdzie teraz był Lech.

Przypomnijmy, że drużyna Dariusza Żurawia straciła także szanse na dodatkowe wynagrodzenie za Ligę Europy. Władze rozgrywek promują głównie zwycięzców - za zwycięstwo można otrzymać 570 tysięcy euro, a za remis 190 tysięcy euro. Za porażkę nie ma nic. I analogicznie z sytuacją w grupie - drużyna z pierwszego miejsca otrzymuje milion euro, a za drugą pozycję połowę tej kwoty. Lech zarobił zatem łącznie 3,49 miliona euro - za awans do fazy grupowej i jedno zwycięstwo ze Standardem Liege. Ale to wynagrodzenie klub znał już od 5 listopada i od tego czasu mógł tę kwotę powiększyć o ponad dwa miliony euro.