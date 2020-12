Zieliński znowu błyszczy! Historyczny gol Polaka w LE! Celebracja nie pozostawiła złudzeń

Piotr Zieliński znakomicie prezentuje się w meczu z Realem Sociedad w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Polski pomocnik w 35. minucie wpisał się na listę strzelców. Po centrze z rzutu rożnego piłka została wybita przez defensorów ekipy gości. Polak zebrał ją na linii szesnastego metra, znakomicie przyjął na klatkę piersiową i pięknym strzałem z woleja nie dał szans bramkarzowi ekipy z Kraju Basków.

Po nie najlepszym okresie na początku sezonu Zieliński wyraźnie wraca do topowej dyspozycji. Na starcie rozgrywek nasz as był krytykowany, długo nie mógł odnaleźć formy po zakażeniu koronawirusem, jednak w ostatnich tygodniach błyszczy i ponownie jest jedną z gwiazd Napoli, które jest już pewne awansu do 1/16 finału Ligi Europy.

W starciu z Realem Sociedad Zieliński zdobył drugą bramkę w jedenastym występie tym sezonie. Było to szczególne trafienie, bo pierwsze po zmianie nazwy Stadio San Paolo na Estadio Diego Armando Maradona. Nasz as celebrował je wkładając piłkę pod koszulkę. W ten sposób piłkarze zwykle oznajmiają światu, że spodziewają się dziecka. Gratulacje!