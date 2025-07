"L'Equipe" przebiło wszystkich. Tak nazwali Igę Świątek

Iga Świątek jest na ustach całego świata. To, co zrobiła w finale Wimbledonu, zapisało się w historii tego turnieju. Gratulacje spływają od przeróżnych osób, nie tylko związanych z tenisem. Teraz głos nt. raszynianki zabrali Francuzi. Dziennik "L'Equipe" porównał jej osiągnięcie do jej pasji, jaką jest czytanie. "Wkrótce jednak powinna rozważyć zamianę czytania na pisanie i sięgnięcie po fantasy" - piszą.