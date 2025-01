Nie wytrzymali, gdy zobaczyli, co zrobił Polak w LM. Już mają następcę

W środowy wieczór oczy wielu kibiców piłki nożnej zwrócone były na Brugię, gdzie ważyły się losy awansu Manchesteru City do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Do przerwy to miejscowy Club Brugge prowadził 1:0, a więc zespół Pepa Guardioli był poza prestiżowymi rozgrywkami. Finalnie Anglikom udało się odrobić stratę i wygrać 3:1, co obu drużynom dało miejsce w 1/16 finału.

Media bezlitosne dla Polaka po Lidze Mistrzów. Jest "za słaby"

W drugiej połowie, a konkretnie w 70. minucie na boisku pojawił się Michał Skóraś, który zmienił Chemsidne'a Talbiego. Polak już siedem minut później był zamieszany w gola na 3:1 dla rywali. Kapitalne podanie za plecy obrońców otrzymał Savinho, którego miał kryć właśnie Skóraś. 24-latek nie zdążył za przeciwnikiem i chociaż próbował go łapać ręką, to nie zdążył i zawodnicy City ustalił wynik spotkania.

Na szczęście nie zaważyło to na losach awansu Club Brugge, który zajął 24. miejsce w tabeli fazy ligowej i dostał się do 1/16 finału. Belgowie piszą jednak, że klub już szykuje nowego zawodnika na pozycję Polaka. "Trener ma do dyspozycji tylko Chemsdine'a Talbiego i Michała Skórasia, przez co zespół na prawym skrzydle jest zbyt słaby" - pisze portal voetbalnieuws.be.

Kandydatem do zastąpienia Belga i Polaka ma być zaledwie 17-letni Bruno Durdov z Hajduka Split. Młody Chorwat w tym sezonie ma trzy gole w 19 meczach, a Skóraś w 72 występach dla Club Brugge trafiał do siatki tylko sześć razy, z czego dwa w obecnych rozgrywkach.

Były piłkarz i trener Jan Ceulemans cytowany przez to samo źrodło stwierdził wprost, że Brugia potrzebuje nowego skrzydłowego. - Liczenie na Talbiego w stu procentach może być ryzykowne. Trzeba na to uważać, ten chłopak radzi sobie dobrze. Jednak jego potencjalny następca Michał Skóraś nie był jeszcze w stanie tak naprawdę się przebić - stwierdził 67-latek.

Skóraś nie dał rady przebić się w 72 meczach, co raczej nie świadczy o nim najlepiej. Portal voetbalnieuws.be pisze o Polaku, że ten jest "niewymiarowy", co w tym kontekście prawdopodobnie oznacza, że nie daje drużynie tyle, ile powinien. Skrzydłowy trafił do Club Brugge w lecie 2023 roku za sześć milionów euro, a jego umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku.