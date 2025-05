Reprezentant Polski ma już dość. "W lecie będzie gorąco"

Latem zeszłego roku Adam Buksa opuścił RC Lens i przeniósł się do duńskiego Midtjylland za cztery mln euro. To mogło być zaskoczenie po tym, jak Buksa zaliczył udane wypożyczenie w Antalyasporze, gdy strzelił 16 goli. - Pasuje do wielu parametrów, które badamy dla jednej z naszych pozycji w ataku: ma siłę fizyczną i inteligencję taktyczną. W Adamie widzimy napastnika, który przede wszystkim wie, gdzie jest bramka - mówił Peter Sand, dyrektor sportowy Midtjylland. Buksa zakończył ten sezon z 15 golami w 39 meczach. Jaka będzie jego przyszłość?

Buksa nie ma wątpliwości. "W lecie będzie gorąco"

Buksa opowiedział o swoich planach w rozmowie z Kanałem Sportowym. Okazuje się, że napastnik może opuścić Danię po zaledwie jednym sezonie. - Myślę, że w lecie będzie gorąco. Na dzisiaj nie mogę nic zagwarantować. Każda opcja jest brana pod uwagę. Brak możliwości gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów nie satysfakcjonuje mnie. Cele mam trochę wyższe. Jestem w kontakcie z klubem, żeby znaleźć, wypracować rozwiązanie. Zobaczymy, jakie ono będzie. Nie mogę na pewno przesądzać - powiedział.

A jak Buksa ocenia ten sezon w swoim wykonaniu? - To był sezon na czwórkę w Midtjylland. Zabrakło awansu do Ligi Mistrzów i mistrzostwa, indywidualnie - na pewno kilka goli więcej dało się strzelić. Pozycja napastnika w tym sezonie nie była u nas tak eksponowana, ale jest na czym budować - wytłumaczył reprezentant Polski.

Midtjylland zakończyło ten sezon na drugim miejscu w grupie mistrzowskiej i przegrało walkę o tytuł z Kopenhagą o punkt. To oznacza, że Midtjylland zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji. Buksa był drugim najlepszym strzelcem zespołu, tuż po Franculino (16). Warto zaznaczyć, że kontrakt Buksy z Midtjylland jest ważny do czerwca 2028 r.

Teraz Buksa skupi się na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, podczas którego może zagrać towarzysko z Mołdawią (06.06), a także z Finlandią (10.06) w eliminacjach do MŚ 2026. Poza Buksą Michał Probierz powołał Krzysztofa Piątka (Basaksehir) i Karola Świderskiego (Panathinaikos).

