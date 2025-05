Oto co były trener Coco Gauff napisał po meczu Świątek - Raducanu. "Nie można"

"To było logiczne, że Iga rozwali Emmę. Dlatego nie można planować tylko jednego meczu kobiet w sesji wieczornej, będzie to zbyt szybkie" - grzmiał były trener Coco Gauff Brad Gilbert po meczu Igi Świątek z Emmą Raducanu. Było to nawiązanie do tematu rozgrywania meczów kobiet podczas sesji wieczornej. Polska zawodniczka zaznacza, że nie przeszkadza jej to, że wychodzi na kort wcześniej, natomiast Gilbert wskazał teraz rozwiązanie problemu.