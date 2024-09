Kibice oburzeni, chcieli obejrzeć Ligę Mistrzów. Posypały się skargi

We wtorek ruszył nowy sezon Ligi Mistrzów. Rozgrywki zmieniły swój format. W porównaniu do poprzednich edycji liczba drużyn została zwiększona z 32 do 36, ale to niejedyna zmiana. W fazie ligowej drużyny rozegrają po osiem, a nie po sześć meczów, a o ich dalszych losach zdecyduje jedna tabela.

Zmienił się nie tylko format rozgrywek, ale też ich nadawca w Polsce. W ostatnich latach Ligę Mistrzów transmitował Polsat, który pokazywał mecze w specjalnie stworzonych kanałach premium. Kanałach, które były dodatkowo płatne.

I tak samo jest też w przypadku Canal+, który będzie pokazywał Ligę Mistrzów w sezonach 2024/25, 2025/26 i 2026/27. Nowy nadawca rozgrywek będzie je pokazywał na nowych kanałach Canal+ Extra (1-3) i w stacji Canal+ 360, która kilka dni temu zastąpiła Canal+ Family. Ponadto w każdym dniu rozgrywek na kanale Canal+ Extra 4 transmitowana będzie multiliga, czyli wszystkie spotkania jednocześnie.

Pierwsze dwa dni fazy ligowej przyniosły nie tylko emocje sportowe, ale też oburzenie części klientów. W mediach społecznościowych pojawiły się skargi i pytania do nadawcy, dlaczego klienci Canal+ nie mogą oglądać meczów Ligi Mistrzów.

Odpowiedź jest prosta: niezależnie od posiadanego wcześniej pakietu w telewizji satelitarnej lub subskrypcji w serwisie streamingowym Canal+ online pakiety Ligi Mistrzów są dodatkowo płatne. Pakiet, w którym transmitowane są spotkania, nazywa się Super Sport i dopiero niedawno pojawił się w ofercie nadawcy.

Jeżeli posiadaliście już dostęp do Canal+, to jako jego użytkownicy możecie dokupić pakiet Ligi Mistrzów. Cena zaczyna się od 15 zł miesięcznie, ale cena zależna jest od posiadanego wcześniej pakietu Canal+. Im był on bardziej opasły i droższy, tym za mecze Ligi Mistrzów zapłacicie mniej.

Jeśli jednak nie byliście klientami Canal+, możecie zakupić cały pakiet nadawcy w telewizji stacjonarnej lub serwisie streamingowym. W obu przypadkach ceny rozpoczynają się od 65 zł miesięcznie.

Co z Ligą Mistrzów w Canal+ i Play?

Nie były to jednak jedyne wątpliwości i zażalenia dotyczące dostępu do nowej Ligi Mistrzów. Wielkie skargi zgłaszali klienci sieci Play, która niedawno przejęła telewizyjnego operatora UPC. Mimo że Play zapewniało kibiców, że będą mogli kupić pakiety Ligi Mistrzów w specjalnej cenie, to do dzisiaj się to nie stało.

Na razie tylko część dostawców płatnych telewizji porozumiała się z Canal+ w sprawie możliwości sprzedaży dodatkowych pakietów meczowych. To Vectra, Inea oraz Toya. W każdej kolejce jeden mecz Ligi Mistrzów pokaże też Telewizja Polska, która ma prawo wyboru drugiego meczu.

Dlatego TVP w środę pokazała mecz Club Brugge - Borussia Dortmund, a nie hitowe spotkanie Manchester City - Inter Mediolan. Było to starcie pierwszego wyboru, który wskazał Canal+. Wracając do Play, czy klienci tego operatora będą mogli dokupić dostęp do meczów?

Na to się zapowiada, ale rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. - W ofercie Play będą dostępne mecze Ligi Mistrzów emitowane na kanale Canal+ 360 oraz TVP. Prowadzimy również rozmowy z nadawcą w sprawie kanałów Canal+ Extra. O zmianach w ofercie będziemy informować na bieżąco - w rozmowie z Wirtualnymi Mediami powiedziała Katarzyna Bonk z biura prasowego Play.