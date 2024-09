Włoszczowska ruszyła ratować rodzinny biznes. Oto co zastała

Niż genueński przyniósł ze sobą burze i ulewy nad południowo-zachodnią częścią Polski. Powodzie niszczyły okoliczne tereny, a ludzie tracili dobytek życia. Kłodzko, Nysa czy Jelenia Góra zostały zalane w weekend. Polski rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województw dolnośląskiego, śląskiego oraz opolskiego.

Powodzie mocno dotknęły Maję Włoszczowską. Dwukrotna medalistka igrzysk olimpijskich z Pekinu i Rio de Janeiro prowadzi w Jeleniej Górze firmę produkującą sprzęt sportowy. Z powodu ulewy i powodzi Włoszczowska była zmuszona tymczasowo zamknąć biznes.

- Musieliśmy zamknąć sklep i szwalnię, bo wszyscy pracownicy w tej chwili ratują naszą fabrykę. Przestój w produkcji będzie gigantyczny, ale teraz kluczowe jest to, by uratować sprzęt. Rocznie produkujemy kilkaset tysięcy strojów sportowych. Mamy klientów w Polsce, ale przede wszystkim za granicą. Rozpoczynamy walkę o to, by firma mogła funkcjonować w przyszłości - mówiła Włoszczowska w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Włoszczowska: Wyglądało to przerażająco

Po kilku dniach sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Włoszczowska w środę dotarła na miejsce. Mimo że woda już opadła, to teraz przed legendą polskiego kolarstwa najgorsze: liczenie strat. O tym Włoszczowska również opowiedziała w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

- Jest potworny bałagan. Błoto już z grubsza usunęliśmy. Mamy sporo zalanych materiałów, które powoli wywozimy do Łodzi. Musimy teraz jak najszybciej osuszyć materiały i maszyny. Następnie trzeba odgruzować fabrykę i ją wyremontować. Ściany są mokre. Trzeba je rozbić, by wyschła cegła, która jest w środku. Później będziemy te ściany gipsować. Dla nas kluczowe są maszyny i elektronika. Czekamy na serwis i decyzje - powiedziała.

- Może być tak, że na jakiś czas wstrzymamy produkcję, to optymistyczny wariant. Ale niestety może się i tak zdarzyć, że nie ruszymy już wcale. Nie chcę dramatyzować, wolę być dobrej myśli - dodała.

- Pierwszy raz byłam w firmie w środę. Wcześniej widziałam zdjęcia z zalania. Najpierw wyglądało to przerażająco, później trochę lepiej. Na żywo wygląda to po prostu źle. Przed nami bardzo dużo pracy - podsumowała Włoszczowska.