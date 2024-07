Liga Mistrzów. Kiedy gra Jagiellonia? O której godzinie eliminacje LM? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Jagiellonia Białystok zaskoczyła wszystkich w ubiegłym sezonie i zdobyła pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Nie było zatem praktycznie szans, by utrzymać skład po takim osiągnięciu. W letnim okienku transferowym z zespołem pożegnali się m.in. Bartłomiej Wdowik, który za 1,5 mln euro został wykupiony przez SC Braga, czy Jose Naranjo. Mimo to władze klubu nie próżnowały i sprowadziły wzmocnienia przed walką o fazę grupową Ligi Mistrzów. Do drużyny trafili choćby Maksymilian Stryjek, Joao Moutinho oraz Lamine Diaby-Fadiga.

Kiedy gra Jagiellonia? O której mecz FK Poniewież - Jagiellonia Białystok?

Jagiellonia świetnie rozpoczęła w piątek sezon i pokonała Puszczę Niepołomice 2:0. Drugiego gola strzelił właśnie dopiero co pozyskany Francuz, który dosłownie zabawił się z obrońcami i skutecznie wykończył indywidualną akcję. Bez wątpienia był to dobry prognostyk przed zbliżającym się wyjazdowym spotkaniem z FK Poniewież. Przed mistrzami Polski wyzwanie jednak trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o warunki na stadionie.

"Szatnie są w osobnym budynku, brakuje toalet. Obiekt nie przeszedł żadnego gruntownego remontu od czasu oddania go do użytku w 1965 r. Można odnieść wrażenie, że czas na stadionie w Poniewieżu zatrzymał się dawno temu" - przekazał Marcin Jaz ze Sport.pl. - Piłkarze przebierają się w barakach, nie ma nawet normalnej szatni, zapomnijcie o tym. Nie ma toalet, są tylko toi-toie - dodał ekspert od piłki w krajach bałtyckich Jan Gawlik dla Kanału Sportowego.

FK Poniewież również może się pochwalić ostatnio największymi sukcesami w dziejach klubu. W ubiegłym roku świętował mistrzostwo Litwy, a w lutym sięgnął po Superpuchar. Mimo to aktualnie znajduje się w koszmarnej formie i musi... walczyć o utrzymanie. Po 22. kolejkach ligowych zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 21 pkt i traci dwa pkt do wyjścia ze strefy spadkowej. Nie przeszkadzało to jednak drużynie, by pokonać fiński HJK i awansować do kolejnej rundy el. LM.

Mecz FK Poniewież - Jagiellonia Białystok odbędzie się we wtorek 23 lipca. Początek zaplanowano na godz. 17:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tych spotkań w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.