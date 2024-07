W takich warunkach Jagiellonia zagra o LM. "Nie ma toalet, są tylko toi-toie"

We wtorek Jagiellonia Białystok rozpocznie walkę o europejskie puchary. Jej rywalem w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów będzie FK Poniewież. Stadion mistrza Litwy ma pojemność prawie 10 tys. miejsc, ale zdecydowanie odbiega standardem od tego, z czym mamy do czynienia w wielu europejskich krajach. - Tam nic nie jest odnawiane - zaznaczył ekspert od piłki w krajach bałtyckich.

3 YouTube (Screen) Otwórz galerię Na Gazeta.pl