Złe wieści ws. gwiazdy Barcelony. Spełnił się czarny scenariusz

Mistrzostwa Europy oraz Copa America dobiegły końca. Teraz kibice myślą już o starcie nowego sezonu klubowego, który w najlepszych ligach świata rozpocznie się w sierpniu. Duże zmiany zaszły w FC Barcelonie, gdzie miejsce Xaviego zajął Hansi Flick. Obecnie niemiecki szkoleniowiec jest w trakcie budowania kadry. Zadania nie ułatwia mu jednak plaga kontuzji kluczowych piłkarzy.

Media: Araujo przeszedł operację. Tyle potrwa jego pauza

Jednym z nich jest Ronald Araujo. Urugwajski obrońca doznał poważnego urazu w ćwierćfinale Copa America, w którym jego reprezentacja wygrała z Brazylią po rzutach karnych. Piłkarz Barcelony został zniesiony z murawy na noszach po pół godziny gry. Diagnoza wykazała kontuzję mięśnia dwugłowego uda. Od razu zaczęto zastanawiać się, na jak długo Araujo wypadnie z gry.

Ostatnio Roger Torello przekazał, że w poniedziałek 25-latek pomyślnie przeszedł operację. Co prawda klub nie wydał jeszcze oficjalnego stanowiska ws. czasu powrotu Urugwajczyka do zdrowia, jednak według hiszpańskiego dziennikarza pełna rehabilitacja piłkarza potrwa około czterech miesięcy. To sprawia, że Araujo najprawdopodobniej opuści niemal całą pierwszą część sezonu 2024/2025.

We wtorek defensor zespołu Hansiego Flicka wyjdzie ze szpitala i wróci do Barcelony w towarzystwie rodziny i agenta. W najbliższym czasie wicemistrzowie Hiszpanii z pewnością przekażą dokładniejsze informacje nt. stanu jego zdrowia. Ronald Araujo to kolejny piłkarz, który dołączył do klubowego "szpitala". Obecnie w trakcie powrotu do gry są także zawodnicy, tacy jak Pedri, Gavi czy Frenkie de Jong. Każdy z nich jest piłkarzem podstawowego składu, jednak na ten moment nowy trener nie może korzystać z nich w trakcie przygotowań do nowej kampanii.

Przez wiele miesięcy mówiło się o potencjalnej sprzedaży Urugwajczyka. W takiej sytuacji nie ma mowy o przeprowadzeniu żadnego transferu. "Scenariusz na wypadek ewentualnej chęci opuszczenia przez Araujo Barcelony zmienił się na niekorzyść Barcelony. Jeśli zawodnik nie przedłuży kontraktu, latem przyszłego roku będzie miał już tylko rok od końca umowy. Trudniej będzie zarobić na jego sprzedaży wysoką kwotę. Na pewno byłaby ona mniejsza niż 90 milionów, które Bayern zaoferował zimą" - pisał niedawno kataloński "Sport".