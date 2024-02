Prominentny poseł KO przestał się kryć. Dodał jedno zdjęcie i wszystko już jasne

Dariusz Joński jest politykiem urodzonym w Łodzi. Początkowo w latach 2011–2015 był posłem z ramienia SLD. W 2017 roku odszedł z tej partii i zdecydował się na dołączenie do Koalicji Obywatelskiej. W zeszłorocznych wyborach otrzymał 87 470 głosów i uzyskał mandat poselski.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpakowski o zmianach w TVP: Lepszego znawcy nie ma

Dariusz Joński wskazał klub, któremu kibicuje

Joński jest również fanem piłki nożnej. Polityk przestał już ukrywać, któremu klubowi kibicuje. W sobotę opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Marcinem Gortatem z kwietnia 2022 roku. Wykonano je podczas otwarcia stadionu ŁKS-u Łódź. "Do zobaczenia jutro na derbach" - napisał na Twitterze.

Poseł z pewnością nie jest zadowolony z postawy drużyny. ŁKS Łódź rozczarowuje po powrocie do ekstraklasy i do tej pory uzbierał jedynie 10 punktów. Tym samym zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznej pozycji traci aż 11 punktów. Ostatni mecz ligowy wygrał pod koniec sierpnia. Wówczas pokonał 1:0 Pogoń Szczecin. Na inaugurację rundy wiosennej ekstraklasy drużyna przegrała 1:2 z Koroną Kielce.

Ostatnio wszyscy związani z ŁKS-em otrzymali dobre wieści. FIFA zdecydowała się znieść zakaz transferowy, który miał obowiązywać przez trzy okresy rejestracyjne (okna transferowe). Oznacza to, że trener Piotr Stokowiec będzie mógł skorzystać ze ściągniętych zimą piłkarzy.

W trwającej kolejce ligowej ŁKS czeka starcie, które elektryzuje wszystkich kibiców w Łodzi. Już w niedzielę o godzinie 17:30 zmierzy się w derbowym starciu z Widzewem. Odwieczni rywale radzą sobie lepiej w bieżącym sezonie i po 20 kolejkach zajmują 14. pozycję w tabeli z dorobkiem 22 punktów.