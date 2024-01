Rywal nagle zaczął mówić o Lewandowskim. Co za słowa o Polaku

Ostatnie tygodnie w porównaniu do poprzednich i tak nie są złe dla kapitana reprezentacji Polski - strzelił bramkę w trzech meczach z rzędu, co poprzednim razem zdarzyło mu się jeszcze we wrześniu. W dodatku jego gol w meczu z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii był naprawdę ładny. Problem w tym, że to wciąż za mało w stosunku do oczekiwań.

Robert Lewandowski z nieoczekiwanym wsparciem. Wychwala go piłkarz Betisu

Polakowi nie pomaga fakt, że cała Barcelona gra słabo. 1:4 z Realem Madryt, minimalne i wymęczone wygrane z UD Barbastro (2:1) i Unionistas (3:1) w Pucharze Króla, które dostarczyły kolejnych argumentów przeciwnikom Xaviego. Szkoleniowiec jest regularnie krytykowany i wydaje się, że gdyby nie był legendą Barcelony, to prawdopodobnie już dawno zostałby zwolniony. W trudnej sytuacji oczekuje się jednak, że mistrzom Hiszpanii pomoże Robert Lewandowski - w ostatnich miesiącach napastnik robił to bardzo rzadko.

W niedzielę 21 stycznia Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Betis. I to właśnie z tego klubu niespodziewanie przyszło wsparcie dla mocno krytykowanego w tym sezonie napastnika. - Lewy to ogromny profesjonalista, który poświęca całą swoją uwagę poprawie nawet najmniejszych detali i nie mam wątpliwości, że poradzi sobie z obecną sytuacją. W Monachium był jednym z tych, którzy bardzo mi pomogli, bo Lewy jest wspaniałą osobą i świetnym zawodnikiem - powiedział Marc Roca.

Defensywny pomocnik Betisu w Bayernie spędził dwa sezony, ale nie zawojował Niemiec. W tym klubie zagrał łącznie niecałe 1000 minut. W 2022 roku trafił do Leeds, skąd obecnie jest wypożyczony do siódmej drużyny La Liga.

Barcelona w lidze wygrywa jedną bramką. Ostatni raz inaczej było z Realem Betis

Real Betis to najczęściej - obok Mallorki - remisująca drużyna w lidze. Zanotował w tym sezonie aż 10 spotkań zakończonych podziałem punktów. W poprzedniej kolejce udało mu się wygrać pierwszy mecz ligowy od 26 listopada. W międzyczasie zanotował jednak kilka solidnych wyników - 1:1 z Realem Madryt 9 grudnia, czy 1:1 z Gironą 21 grudnia.

Dla Barcelony mecz z Betisem to przede wszystkim wspomnienie ostatniego przekonującego zwycięstwa w lidze. 16 września wygrała ona z tą drużyną aż 5:0. Od tego czasu Barcelona nie zanotowała ani jednej ligowej wygranej, w której miałaby więcej niż jednego gola przewagi.

Mecz Real Betis - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 21 stycznia o godzinie 18:30. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.