Uderzył niemal z połowy boiska. Niewiarygodne, co stało się potem [WIDEO]

Od tygodnia w Wybrzeżu Kości Słoniowej rozgrywany jest 34. Puchar Narodów Afryki. Aktualnie w turnieju trwają zmagania w drugiej serii meczów fazy grupowej. Już w pierwszej nie brakowało niespodzianek, jak chociażby remis Egiptu z Mozambikiem 2:2 w grupie B. Egipcjanie to aktualni wicemistrzowie Afryki, a z niżej notowanym rywalem musieli ratować się rzutem karnym w końcówce, wykorzystanym przez Mohameda Salaha. W drugim meczu fazy grupowej Egipt ponownie zremisował, ale tym razem z Ghaną 1:1.

Były piłkarz Manchesteru United popisał się pięknym uderzeniem ze znacznej odległości

Po drugiej stronie w grupie B są Wyspy Zielonego Przylądka. Reprezentanci tego kraju w pierwszym meczu wygrali z Ghaną 2:1, a w piątkowe popołudnie zmierzyli się z Mozambikiem. Na otwarcie wyniku w tym spotkaniu trzeba było czekać do 32. minuty. Wtedy do rzutu wolnego wykonywanego ze znacznej odległości podszedł Bebe, aktualnie piłkarz Rayo Vallecano, który w przeszłości grał m.in. w Manchesterze United. 33-latek urodził się w Portugalii, ale z racji na pochodzenie mógł i zdecydował się grać dla Wysp Zielonego Przylądka, bo okazji do gry dla dorosłej kadry Portugalczyków nigdy nie otrzymał.

I właśnie w 32. minucie Bebe potężnie huknął z kilkudziesięciu metrów i całkowicie zaskoczył bramkarza rywala. Wydaje się, że Ernan mógł zrobić więcej przy tym uderzeniu, ale piłka wpadła do siatki, dając prowadzenie Wyspom Zielonego Przylądka. To był przepiękny gol!

W drugiej części gry WZP dołożyły dwie bramki i wygrały cały mecz 3:0 i mają już zapewniony awans do 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki.

Tabela grupy B Pucharu Narodów Afryki po drugiej kolejce:

Wyspy Zielonego Przylądka - 6 punktów, bilans bramek 5:1, Egipt - 2 punkty, 4:4, Ghana - 1 punkt, 3:4, Mozambik - 0 punktów, 2:5.

W poniedziałek 22 stycznia w ostatniej kolejce fazy grupowej Wyspy Zielonego Przylądka zagrają z Egiptem, a Mozambik z Ghaną.