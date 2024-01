Messi i Suarez zagrali niczym w Barcelonie. Akcja nie z tej ziemi [WIDEO]

14. drużyna konferencji wschodniej MLS poprzedniego sezonu rozegra kilka nietypowych spotkań towarzyskich. Obok meczów takich jak te z Al-Hilal, Al-Nassr czy Newell's Old Boys zaplanowano też takie starcia jak sparing z jedenastką ligi Hongkongu, czy dzisiejszy mecz z reprezentacją Salwadoru.

Leo Messi i spółka zremisowali z Salwadorem. Z Suarezem zagrał akcję niczym w Barcelonie

Inter Miami w ciągu ostatnich kilku miesięcy poczynił ogromne wzmocnienia. David Beckham buduje drużynę pełną gwiazd i nawet jeśli są to gracze, którzy już niedługo zakończą kariery, to kibice narzekać nie będą. W zespole są już Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets i Jordi Alba - czyli całkiem spora kolonia graczy z przeszłością w Barcelonie.

Ogromne doświadczenie i zdecydowaną różnicę klas było widać w sparingu z Salwadorem. Choć mecz zakończył się wynikiem 0:0, to Messi i spółka potrafili czarować na boisku. Widać to było szczególnie w sytuacji z 36. minuty, gdy rywalom mogło zakręcić się w głowie.

"Alba do Suareza, ten do Busquetsa, ten do Messiego, ten do Busquetsa, ten do Messiego. Oni dopiero się rozgrzewają" - czytamy w wiadomości oficjalnego profilu MLS w serwisie X.

W tej szybko rozgrywanej akcji, w której kolejni gracze Interu Miami popisywali się zagraniami z pierwszej piłki, piłkarze z Salwadoru w zasadzie nie mieli jak ich powstrzymać. To udało się tylko bramkarzowi, który miał o tyle dużo szczęścia, że piłka przy pierwszym strzale Messiego została kopnięta prosto w niego. Przy dobitce Argentyńczyka też zdążył się podnieść, a w dodatku w interwencji pomógł mu jeden z obrońców.

Nowy sezon MLS rozpocznie się 22 lutego - tego dnia o 2:00 w nocy czasu polskiego Inter Miami zagra mecz z Real Salt Lake, czyli piątą drużyną konferencji zachodniej w poprzednim sezonie.