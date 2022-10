Upadek Lewandowskiego. Jest nagranie niebezpiecznej sytuacji [WIDEO]

Robert Lewandowski nie zaliczy debiutu na San Siro do udanych. Polak nie spisał się najlepiej w meczu z Interem i został umiejętnie wyłączony z gry przez obrońców włoskiego klubu. "Przy De Vriju i Skriniarze wydawał się malutki i był wyganiany z pola karnego jak namolni turyści przy Pałacu Buckingham" - napisał o występie Polaka włoski Eurosport.

Robert Lewandowski poślizgnął się na schodach na stadionie

Polak miał problemy nie tylko na boisku, ale także poza nim. Jeden z kibiców nagrał, jak Lewandowski schodził po schodach do szatni. Polak w pewnym momencie poślizgnął się, stracił równowagę i niewiele brakowało, żeby się przewrócił. Na szczęście napastnik uniknął upadku, a przy tym niechcianej kontuzji, której mógłby się nabawić. Zrozumieć go mogą niektórzy piłkarze Interu, którzy podobnie jak Lewandowski, poślizgnęli się w tym samym miejscu. Oba nagrania możecie obejrzeć poniżej:

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy ktoś traci równowagę na schodach stadionu San Siro. Rok temu taka sama sytuacja spotkała także trenera Interu Simone Inzaghiego oraz pomocnika Marcelo Brozovicia. Niedawno poślizgnął się na nich także zawodnik młodzieżówki tego klubu Valentin Carboni. Wydaje się, że schody na tym stadionie są wadliwe i klub powinien je jak najszybciej usprawnić, ponieważ w końcu ktoś na nich ucierpi.

Benzema nie zagra w najbliższym meczu. A potem Warszawa

Ostatecznie FC Barcelona przegrała z Interem 0:1 po golu Hakana Calhanoglu. Ta porażka bardzo skomplikowała sytuację katalońskiego klubu w grupie. Obecnie zajmuje w niej trzecie miejsce z dorobkiem trzech punktów. Do liderującego Bayernu Monachium traci sześć punktów, a do zajmującego drugie miejsce Interu, trzy. Aby nadal liczyć się w walce o awans do 1/8 finału, ekipa Xaviego musi wygrać kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Szansę do tego będzie miała już w najbliższą środę o 21:00. Tego dnia ponownie zagra z Interem Mediolan, ale tym razem na własnym stadionie.

