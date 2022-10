Włoskie media bez litości: Malutki Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po raz trzeci w tym sezonie nie zdobył bramki dla FC Barcelony. Nie trafił też w spotkaniach 1. kolejki Primera Division z Rayo Vallecano (0:0 u siebie) i w przegranym, 0:2 na wyjeździe z Bayernem Monachium.

- Lewandowski przyjeżdża z dwunastoma bramkami w dziewięciu meczach, w tym trzema w Lidze Mistrzów. Najlepszymi strzelcami Barcy w zeszłym sezonie byli Memphis Depay i Pierre-Emerick Aubameyang z trzynastoma golami. "Lewy" już prawie dobił do tej granicy na początku października. Obrona Interu straciła trzynaście bramek w ośmiu meczach. Ta formacja musi wrócić do tego, co potrafiła zrobić w poprzednim sezonie, czyli zachowania sześciu czystych kont z rzędu - pisał przed meczem dziennik "La Gazzetta dello Sport".

Po meczu od tamtejszych dziennikarzy otrzymał notę "5" (najwyższą Pedri - 7). - Jak w pierwszej połowie źle uderzył po podaniu Dembele, można było zrozumieć, że to nie jego wieczór. Wyłączony w polu karnym i był mało wspomagany przez kolegów. Plus dla trenera Inzaghiego - argumentowali ocenę. W relacji z meczu dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" dodali, że FC Barcelona w pierwszej połowie była oszołomiona, a Lewandowski zawsze powstrzymany przez De Vrija i nie mógł skończyć meczu z bramką.

Tymczasem Robert Lewandowski od dziennikarzy "La Republica" otrzymał notę "5", obok Raphinhii, Busquetsa i Gaviego - najsłabszą w drużynie. - Jego celownik był nieuregulowany. Nic więcej - dodano.

Włoski Eurosport był najbrutalniejszy dla Lewandowskiego. - Przy De Vriju i Skriniarze wydawał się malutki i był wyganiany z pola karnego jak namolni turyści przy Pałacu Buckingham - napisano, argumentując ocenę 4,5 (skala 1-10), najniższą na boisku.

FC Barcelona po tej porażce spadła na trzecie miejsce w tabeli (ma 3 punkty). Ma trzy punkty straty do Interu Mediolan i sześć do prowadzącego Bayernu Monachium. W następnej kolejce FC Barcelona podejmie Inter Mediolan, a Viktoria Pilzno zagra u siebie z mistrzami Niemiec.

FC Barcelona teraz wraca do rozgrywek ligowych. W niedzielę podejmie Celtę Vigo (godz. 21). Po siedmiu kolejkach drużyna Xaviego jest liderem Primera Division. Ma tyle samo punktów co Real Madryt, ale lepszy bilans bramkowy.