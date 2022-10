Co z kontuzją Zielińskiego? Polak mówi tak, że jaśniej się nie da

Zieliński jest w wyśmienitej formie. Ma już na koncie trzy bramki w Lidze Mistrzów, a do tego ma za sobą świetne występy podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski, na którym był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników w meczach z Holandią (0:2) i Walią (1:0).

"To był magiczny wieczór". Zieliński wspomina wygraną Napoli z Ajaksem Amsterdam

We wtorek Napoli zabawiło się w Amsterdamie i rozbiło Ajax 6:1, a jedną z bramek dla gości strzelił Zieliński. - To był magiczny wieczór. Nie tylko dla nas, ale dla wszystkich kibiców Napoli. Zaczęliśmy od straty bramki, ale było mnóstwo czasu na wejście do meczu i tak też zrobiliśmy - powiedział Piotr Zieliński w radiu Kiss Kiss Napoli.

Jednakże meczu nie dograł. Trener Luciano Spalletti zmienił go w 45. minucie, a włoskie media zaniepokoiły Polaków informacją o kontuzji. Zakładano, że pomocnik będzie wykluczony z gry nawet na dwa tygodnie. Od starcia z Ajaksem minęły trzy dni, a Zieliński wydaje się, zdementował doniesienia o urazie.

- Jestem w dobrej kondycji, cały czas trenowałem z zespołem i jestem w pełni dostępny na wyjazd do Cremony - zapewnił. W niedzielę SSC Napoli zmierzy się na wyjeździe z UD Cremonense.

I podkreślił: - Gram dobrze, ale dalej jest wiele rzeczy do poprawy. Mam nadzieję, że wejdę na swój maksymalny poziom i zdobędę wiele bramek oraz asyst. Najważniejsze jest jednak pomaganie zespołowi w osiąganiu, jak najlepszych wyników.

W aktualnych rozgrywkach Polak ma na koncie już 4 bramki i 5 asyst w 11 występach.

"Nowi zawodnicy od razu wnieśli dużo dobrego". Zieliński chwali letnie nabytki klubu z Neapolu

Tego lata do Napoli trafili m.in. Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori, Frank Anguissa, czy Khvicha Kvaratskhelia, którzy z miejsca stali się ważnymi zawodnikami w układance Luciano Spallettego. - Klub wykonał świetną pracę na rynku transferowym. Ważni zawodnicy odeszli, w ich miejsce przybyli mniej znani piłkarze, ale od razu wnieśli dużo dobrego do drużyny - mówił Zieliński. Dodał, że cała szatnia jest bardzo zjednoczona i każdy czuje się ważnym zawodnikiem: - Ta atmosfera sprawia, że wygrywamy i mamy nadzieję, że tak już zostanie.

- "S" Spallettego, jak Scudetto? Mistrzostwo to marzenie wszystkich osób, które wspierają Napoli. A to "S" jest także jednym z naszych - powiedział pomocnik reprezentacji Polski odnosząc się do walki o mistrzostwo Włoch przez Napoli. Podkreślił jednak, że to dopiero początek drogi, ale drużyna "zrobi wszystko, by spełnić to marzenie".

Zieliński był też pytany o komplementy, które otrzymuje od Zbigniewa Bońka. - Znam go bardzo dobrze, jego słowa wiele dla mnie znaczą. Wygrał wszystko, jest jednym z najwybitniejszych polskich piłkarzy. Mam nadzieję, że podczas mistrzostw świata dam mu wiele powodów do zadowolenia - odpowiedział..

Aktualnie Napoli prowadzi w tabeli Serie A z dorobkiem 20 punktów. Kolejne spotkanie drużyna z Neapolu rozegra w niedzielę, 9 października, na wyjeździe z Cremonese.