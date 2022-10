Prezes Wisły zdradza kulisy odejścia Brzęczka. "Nie było to łatwe"

W lutym tego roku Jerzy Brzęczek objął Wisłę Kraków. Były szkoleniowiec reprezentacji Polski nie uratował krakowskiego klubu przed spadkiem, ale działacze postanowili zostawić go na stanowisku i oczekiwali, że jak najszybciej awansuje z Wisłą do Ekstraklasy. Krakowski klub początek sezonu miał udany i przez długi czas był liderem I ligi. Z czasem wyniki się pogorszyły i w pięciu ostatnich meczach, Wisła doznała aż czterech porażek. Po serii nieudanych spotkań Jerzy Brzęczek podał się do dymisji.

Władysław Nowak zdradza kulisy odejścia Brzęczka

Prezes Wisły Władysław Nowak zdradził kulisy odejścia Jerzego Brzęczka. - Przyjęcie jego dymisji nie było takie łatwe. Nie chciałbym zdradzać naszych wewnętrznych rozważań. Ostatecznie zgodziliśmy się, ale była dyskusja. Rozważaliśmy, aby prowadził zespół w sześciu meczach, jakie zostały w tym roku. Mnie się jednak wydawało, że należało coś zmienić - powiedział Nowak w rozmowie z Interią Sport.

Nowym szkoleniowcem Wisły został dotychczasowy asystent Radosław Sobolewski. Były piłkarz ma poprowadzić krakowski zespół przynajmniej do końca sezonu. Co ciekawe, Sobolewski w przeszłości prowadził już Wisłę w dwóch meczach. Miało to miejsce w sezonie 2017/2018, kiedy został zatrudniony jako trener tymczasowy.

Wisła Kraków musi się także zmierzyć z problemami finansowymi. Brak awansu do Ekstraklasy byłby dla tego klubu katastrofą. W czwartek prezes Władysław Nowak poinformował dziennikarzy, że Tomasz Jażdżyński odmówił podpisania porozumienia ws. dofinansowania klubu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Ponadto media donoszą, że z klubem ma się pożegnać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Jarosław Królewski. - Brakuje nam około 10 milionów w budżecie. Pamiętajmy, że czekamy na wpłaty około ośmiu milionów, dokładnie bodaj 8,7 mln, za Aschrafa El-Mahdiouiego, Yawa Yeboaha i Mateusza Lisa - dodał Nowak.

Szansę na poprawę wyników sportowych Wisła będzie miała już w najbliższy piątek. Tego dnia Wisła zmierzy się na własnym stadionie z ŁKS-em Łódź. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Obecnie klub z Krakowa zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Do miejsc barażowych traci jeden punkt, a do drugiej pozycji, która gwarantuje bezpośredni awans, już sześć punktów. Strata do liderującego Ruchu Chorzów wynosi z kolei aż osiem punktów.

