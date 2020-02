To był popis Bayernu Monachium i Roberta Lewandowskiego! Mistrz Niemiec rozbił w Londynie Chelsea 3:0 i jest już bardzo blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Polak strzelił we wtorek jednego gola i asystował przy dwóch trafieniach Serge'a Gnabry'ego. Niemiecki skrzydłowy był bohaterem meczu, ale przyznał, że oddałby tytuł piłkarza meczu Lewandowskiemu.

- Robert wypracował mi gole, które sam mógł strzelić. Mogę oddać mu tytuł - przyznał Gnabry w rozmowie z reporterem UEFA. I dodał: Wywieraliśmy dużą presję na piłkarzach Chelsea, wykorzystaliśmy szybkie przejście z obrony do ataku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi.

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem i Chelsea odbędzie się 18.03 o godz. 21 na Allianz Arenie w Monachium.

