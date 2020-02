To był popis Bayernu Monachium i Roberta Lewandowskiego! Mistrz Niemiec rozbił w Londynie Chelsea 3:0 i jest już bardzo blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Polak strzelił we wtorek jednego gola i asystował przy dwóch trafieniach Serge'a Gnabry'ego. A to nie koniec, bo w 83. minucie po faulu na nim z boiska wyleciał Marcos Alonso. - Jest w życiowej formie! I choć początkowo nie miał na Stamford Bridge szczęścia, to przełamał klątwę fazy pucharowej strzelił gola w drugiej połowie. Zasłużył na wszystkie pochwały - ocenia niemiecki portal sportbuzzer.de.

Sportbuzzer o Robercie Lewandowskim sportbuzzer.de

Krytycy Lewandowskiego mają argument

- Zatrzymał wreszcie licznik, który wskazywał na siedem meczów bez gola w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Miał alergię na ważne mecze. W pierwszej połowie zmarnował dwie okazje, ale zrehabilitował się dwiema asystami przy golach Serge'a Gnabry'ego. Potem sam zdobył bramkę na 3:0. Krytycy cicho pod nosem powiedzą, że nie utrzymał swojej średniej dwóch goli na mecz w Lidze Mistrzów [teraz ma 11 w 6 spotkaniach - dop. red.] - pisze "Suddeutsche Zeitung".

Ta redakcja nigdy nie daje ocen liczbowych, ale dziennikarze z innych redakcji byli zgodni ws. występu Polaka. Od niemal wszystkich dostał "1" (klasa światowa). Wyłamał się tylko dziennikarz "Abendzeitung", który wystawił Lewandowskiemu "2". Taką samą notę otrzymał Alphonso Davis, który asystował przy golu kapitana reprezentacji Polski. Wyżej oceniony został tylko Serge Gnabry. Strzelec dwóch goli dla Bayernu został oceniony na "1".

Lewandowski znów pokazał klasę

- Polak udowodnił swoją wyjątkową klasę również w tym sezonie. To, jak ograł Andreasa Christensena przy golu na 1:0, mówi samo za siebie. Gol na 3:0 był wisienką na torcie - napisał niemiecki portal informacyjny T-Online, dając Lewandowskiemu notę "1".

Gnabry i Lewandowski bohaterami Bayernu t-online.de

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem i Chelsea odbędzie się 18.03 o godz. 21 na Allianz Arenie w Monachium.

