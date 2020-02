Tak strzela Robert Lewandowski [WIDEO]

Bayern Monachium rozbił w Londynie Chelsea 3:0, a mecz na Stamford Bridge miał trzech bohaterów: Serge'a Gnabrego (dwa gole), Roberta Lewandowskiego (gol i dwie asysty) i Alphonso Daviesa (asysta przy trafieniu Lewandowskiego). 19-letni Kanadyjczyk rozegrał jedno z najlepszych spotkań w karierze, miał wszystko: szybkość, wydolność i precyzję. Docenili to fani Bayernu, którzy tuż po spotkaniu zaczęli skandować nazwisko lewego obrońcy Bayernu Monachium.

REKLAMA

Genialne zachowanie Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

Gdy Davies to usłyszał, wstydził się podejść do sektora gości, ale wtedy do akcji wkroczył Robert Lewandowski. Polak chciał, żeby kibice jeszcze mocniej docenili zawstydzonego 19-latka i wypchnął go w kierunku sektora gości. Świetne zachowanie Lewandowskiego możecie obejrzeć tutaj:

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem i Chelsea odbędzie się 18.03 o godz. 21 na Allianz Arenie w Monachium.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl