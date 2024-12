Ekstraklasowy sędzia znęcał się nad partnerką. Wciąż działa w strukturach PZPN

Krzysztof Jakubik to znany arbiter ekstraklasy, który do końca 2023 r. był także sędzią międzynarodowym. Od 1 kwietnia br. jednak nie sędziuje. Okazuje się, że został odsunięty od prowadzenia meczów z powodu toczącego się postępowania. Jakubik został oskarżony i przyznał się do wielomiesięcznego znęcania się nad byłą partnerką, inną sędzią piłkarską Pauliną Baranowską.

Sędzia, który znęcał się nad partnerką, dalej funkcjonuje w strukturach PZPN

"PZPN poinformował, że Jakubik został skreślony z listy sędziów przed sezonem 2024/25, choć informacja ta ze względu na charakter sprawy długo była trzymana w tajemnicy" - informował kilka miesięcy temu Jakub Seweryn ze Sport.pl. Dodawał, że kontrakt PZPN z Krzysztofem Jakubikiem został rozwiązany.

Tymczasem - jak donosi portal weszlo.com - Krzysztof Jakubik wciąż działa w strukturach PZPN. Okazuje się, że pełni funkcję szefa komisji szkoleniowej Kolegium Sędziów w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, tym samym szkoli młodych arbitrów. Portal weszlo.com podaje, że ostatnie zajęcia przeprowadził w zeszłym weekend, więc jest to świeża sprawa.

Informacje te potwierdził MZPN. - Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że wobec pana Krzysztofa Jakubika toczy się w tej chwili postępowanie przed sądem. On nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a z tego, co wiem, złożył obszerne wyjaśnienia w tym temacie. Nie ma dzisiaj żadnych wyroków, nawet tych nieprawomocnych. Analizujemy jako MZPN całą tę sytuację i pewnie będziemy się do niej odnosić już po Nowym Roku. W styczniu temat zostanie wniesiony na spotkanie zarządu - powiedział prezes Sławomir Pietrzyk.

Są to słowa sprzeczne z komentarzem Andrzeja Kukawskiego z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - W toku postępowania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia - mówił dla Sport.pl.