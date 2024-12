Trzęsienie ziemi w wicemistrzu Polski. Trener zrezygnował z pracy

Śląsk Wrocław znajduje się w bardzo złej sytuacji. Z dorobkiem zaledwie 10 punktów zamyka ligową tabelę i jest obecnie na autostradzie do spadku. Wrocławianie we wtorek odpadli z Pucharu Polski. Po rzutach karnych przegrali z Piastem Gliwice. Okazuje się, że pomeczowa konferencja prasowa - opisywana przez nas na Sport.pl - była ostatnią, w której uczestniczył trener Marcin Dymkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

- Trener Marcin Dymkowski nie pojechał ze Śląskiem Wrocław na mecz do Gdańska. To choroba czy konferencjoza? - tak w piątek na portalu X napisał dziennikarz Canal+Sport Robert Skrzyński. Jego wpis zapoczątkował szereg domysłów dotyczących trenera.

- Włodarze Śląska, zwalniając Jacka Magierę, nie mieli absolutnie żadnego planu, co dalej. Z braku laku drużynę powierzono Michałowi Hetelowi i Marcinowi Dymkowskiemu. Wystarczyło kilka tygodni, żeby obaj panowie zaczęli wbijać sobie publicznie szpileczki. Jak informuje Robert Skrzyński, ten drugi szkoleniowiec nie wsiadł do autobusu do Gdańska. Kino we Wrocławiu - dodawał Filip Trokielewicz z "Piłki Nożnej".

Owe szpileczki to różnice w patrzeniu na zespół. - Każdy ma swoje zdanie. Trener Dymkowski wyrażał swoje opinie i swoje zdanie na konferencji. Ja biorę odpowiedzialność za moje decyzje i chciałbym skupić się na moich wyborach, jeśli są do nich jakieś zastrzeżenia - tak na piątkowej konferencji prasowej, cytowany przez "Śląsknet", mówił Michał Hetel. To trener występujący w konferencjach przedmeczowych i wywiadach w Canal+.

Według naszych informacji Marcin Dymkowski w czwartek zrezygnował z pracy. Klub nie potwierdził naszych informacji.

- Ekstraklasa przychyliła się do prośby klubu, by w związku z chorobą trenera Marcina Dymkowskiego drużynę Śląska w najbliższym spotkaniu formalnie poprowadził trener Michał Hetel. Zespół normalnie przygotowuje się do meczu, by zdobyć bardzo ważne trzy punkty - napisano w oficjalnych mediach klubowych.

Wrocławianie w sobotę rozegrają kolejny mecz ligowy przeciwko Lechii Gdańsk.