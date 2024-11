A jednak! Jest decyzja Komisji Ligi ws. zachowania Lukasa Podolskiego

Lukas Podolski wywołał wielką aferę przy okazji derbów Górnego Śląska między Górnikiem Zabrze a Piastem Gliwice (1:0). Mistrz świata z 2014 roku brutalnie sfaulował Damiana Kądziora, staranował Jakuba Czerwińskiego, a do tego pokazał "gest Kozakiewicza" w stronę rywali, za co jednak nie dostał czerwonej kartki. Dodatkowo po meczu jasno dał do zrozumienia, że nie widział niczego złego w swoim zachowaniu. Zobaczyła to jednak Komisja Ligi, która nałożyła karę na Niemca. Niezbyt jednak surową i to lekko mówiąc.

fot. Screen: Canal+ Sport/Transmisja