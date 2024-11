Podolski przemówił po tym, jak został nazwany idiotą

Górnik Zabrze pokonał 1:0 Piasta Gliwice w derbowym meczu po golu Yosuke Furukawy. W ten sposób Górnik znalazł się na siódmym miejscu z 24 punktami i odskoczył odwiecznemu rywalowi w ligowej tabeli na cztery punkty. Zdecydowanie więcej mówi się jednak o zachowaniu Lukasa Podolskiego, który wszedł na boisko w 73. minucie w miejsce Aleksandra Buksy. W trakcie meczu Podolski brutalnie sfaulował Damiana Kądziora, a po golu Furukawy wbiegł w Jakuba Czerwińskiego i go wywrócił. Za to gracz Górnika zobaczył "tylko" żółtą kartkę.

"Podolski jest chyba właścicielem tej ligi. Niesamowite jak dużo uchodzi mu na sucho tylko dlatego, że nie ma innego nazwiska" - pisał Bartosz Naus ze Sport.pl. "Podolski to mistrz świata i legenda Górnika, ale to nie daje mu immunitetu na czerwone kartki. W ciągu dwóch minut prawie urwał nogę rywalowi, pokazał "wała", a po golu jeszcze zaatakował Czerwińskiego. Z tego wszystkiego uzbierała mu się żółta" - dodał Damian Smyk z goal.pl.

- Podolski powinien w tym meczu otrzymać dwie czerwone kartki, oczywiście w cudzysłowie, otrzymał raptem żółtą kartkę - skomentował Adam Lyczmański, ekspert sędziowski i były arbiter w programie Liga+Extra.

Podolski odpowiedział byłemu piłkarzowi Piasta. "Pozdrawia idiota z Zabrza"

Dosyć ostro o zachowaniu Podolskiego wypowiedział się Gerard Badia, który występował w barwach Piasta Gliwice w latach 2014-2021, więc niejednokrotnie rywalizował przeciwko Górnikowi Zabrze w Ekstraklasie. "Lewą nogę masz dobrą, lepszą niż moja, gabloty masz pełne trofeum… ale głowę kolego masz pustą. Idiotą nie da się zostać, idiotą trzeba się urodzić" - napisał Badia na portalu X. "Całe życie Piast Gliwice. Dziękuję kapitanie" - dodał Badia, dołączając nagranie z Czerwińskim opuszczającym boisko po czerwonej kartce i całującym herb Piasta.

Teraz na ten wpis Badii postanowił zareagować sam Podolski. "Dzięki takim wślizgom wygrywa się trofeum i gra się w wielkich klubach. Pozdrawia Idiota z Zabrza" - napisał były reprezentant Niemiec.

Potem Podolski odpowiedział na wpis Łukasza Lewińskiego, prezesa Piasta. "Nie wiem, co miał, lub czego nie miał w głowie zawodnik Górnika Zabrze, ale nie wiem też, jak można pozostawić to bez kartki, skoro cała Polska widziała. Dwie CZERWONE kartki dla gościa, który wszedł tylko po to, żeby epatować agresją!" - skomentował Lewiński. "Dziękuję, że Pan specjalnie dla mnie i Górnika założył konto. I dał pierwszy wpis o nas. To bardzo miłe" - odpowiedział w swoim stylu Podolski.

Jak internauci reagowali na wpis Podolskiego w sieci? "Dzięki takim wślizgom możesz następnym razem zakończyć karierę osobie, której to zrobiłeś", "serio jesteś dumny z tego, że mogłeś komuś zakończyć karierę?", "odkleiło się trochę", "niestety, ale słoma z butów wystaje, mistrzu świata" - czytamy w komentarzach na portalu X.