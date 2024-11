Są nowe wieści ws. Lamine'a Yamala. To wszystko zmienia

We wtorek FC Barcelona pokonała Brest 3:0 w piątej kolejce Ligi Mistrzów. W tym spotkaniu - już trzeci raz z rzędu - drużyna Hansiego Flicka musiała sobie radzić bez Lamine Yamala. 17-latek opuścił kolejny mecz z powodu kontuzji stawu skokowego prawej kostki.

Ostatni raz Yamal zagrał 6 listopada w meczu z Crveną zvezdą (5:2) w Lidze Mistrzów. Kilka dni później skrzydłowy niespodziewanie nie znalazł się w kadrze na spotkanie z Realem Sociedad (0:1). Przez uraz Yamal stracił nie tylko mecz w San Sebastian, ale też spotkania reprezentacji Hiszpanii z Danią (2:1) i Szwajcarią (3:2) w Lidze Narodów i ligowe starcie z Celtą Vigo (2:2).

Jeszcze we wtorek rano kataloński dziennik "Sport" informował, że Barcelona odczuwa niepokój w sprawie swojej gwiazdy. Wszystko przez to, że przez podobny uraz Frenkie de Jong stracił łącznie ponad 200 dni w tym i poprzednim sezonie.

- Nie podejmiemy żadnego ryzyka. Yamal wróci, gdy poczuje się w 100 proc. gotowy do gry - mówił Flick na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem z Brestem. - Myślę, że nikt nie będzie przyspieszał powrotu Yamala do gry. W klubie już wiedzą, że to może skończyć się tylko pogorszeniem sytuacji i nawrotem kontuzji - na łamach "Sportu" komentował doktor Alejandro Bayo.

Świetne wieści dla Barcelony

W środę "Mundo Deportivo" wróciło z dużo lepszymi informacjami dla kibiców Barcelony. Zdaniem dziennikarzy tej gazety Yamal może być gotowy już na sobotni mecz z Las Palmas w La Liga (14:00).

Dziennik za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformował, że Yamal wziął udział w środowych zajęciach Barcelony. Ci, którzy zagrali przeciwko Brestowi, mieli regenerację. Pozostała część drużyny miała trening wyrównawczy i to właśnie w nim udział wziął Yamal.

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji dla Barcelony i jej kibiców. W środowym treningu udział wziął też Ronald Araujo, który wraca do zdrowia po mięśniowej kontuzji, jakiej doznał latem jeszcze w trakcie Copa America.

Ale o ile Yamal może się znaleźć w kadrze na mecz z Las Palmas, o tyle Araujo na powrót do drużyny będzie musiał jeszcze chwilę poczekać. Yamal zagrał w tym sezonie w 18 meczach. 17-latek zdobył w nich sześć bramek i miał osiem asyst.