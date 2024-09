Będzie głośno o Podolskim! Cały świat usłyszy

Jak obiecał, tak zrobił. Lukas Podolski trafił do Górnika Zabrze latem 2021 r. bez kwoty odstępnego i spełnił obietnicę, którą dał swojej babci z grą dla Górnika. Od momentu transferu Podolski dał wiele Górnikowi, nie tylko w kontekście sportowym. Były reprezentant Niemiec był w stanie m.in. zorganizować klubowi kilku sponsorów, a także miał wpływ na transfery kilku piłkarzy. Jednym z nich był Lawrence Ennali, który trafił do Górnika za 40 tys. euro, a potem został sprzedany za 2,75 mln euro do Houston Dynamo.

Dodatkowo Podolski jest ambasadorem Górnika i doradcą społecznego zarządu. - Garnitur to nie mój styl, ważne jest co robisz i jak pracujesz. Cieszę się, że po raz pierwszy od kiedy tu jestem, ktoś mi podziękował za pomoc w pozyskaniu sponsora. Pomagam poza boiskiem i to na wysokim poziomie, tak będzie dalej. Każdy zna moje podejście do Górnika, urodziłem się niedaleko stąd. Mamy stworzoną fajną ekipę i wszystko idzie w dobrym kierunku - mówił Podolski w jednym z wywiadów.

Podolski daje też Górnikowi bardzo dużo w kontekście marketingowym. To wpływa też na to, że coraz częściej w mediach zagranicznych frazy "Podolski" i "Górnik Zabrze" znajdują się tuż obok siebie. I wygląda na to, że w najbliższym czasie się to nie zmieni.

Francja usłyszy o Podolskim i Górniku. "Klub o zasięgu globalnym"

Okazuje się, że w grudniu będzie całkiem głośno o Podolskim i Górniku Zabrze we Francji. To efekt wizyty dziennikarzy z jednego z największych dzienników w tym kraju. "W grudniowym wydaniu France Football ukaże się 7-stronnicowy tekst o Podolskim i Górniku Zabrze" - przekazał Mateusz Antczak, rzecznik prasowy Górnika na portalu X. "Co ten chłop robi reklamę Górnikowi to głowa mała", "stajemy się klubem o zasięgu globalnym dzięki Poldiemu" - piszą kibice Górnika w mediach społecznościowych.

A jak długo Podolski jeszcze będzie grał dla Górnika? Ze słów Lukasa wynika, że to może być jego ostatni sezon w karierze. - Na pewno forma nie jest najwyższa. Jestem świadomy, że z każdym tygodniem, miesiącem będzie coraz ciężej. Regeneracja nie jest taka jak kiedyś. Generalnie nie ma się co oszukiwać: tak dobrze, jak 5 czy 10 lat temu to już nie będzie. Tu zaboli, tam zaboli. I tak jestem szczęśliwy, że gram i jestem zdrowy do czterdziestki. Ciała nie oszukasz, ono też czasem daje sygnały, że może pora przestawić się powoli na inny styl życia. To prawdopodobnie mój ostatni sezon - powiedział.

Od momentu transferu do Polski Podolski zagrał 97 meczów dla Górnika Zabrze, w których zdobył 22 bramki i zanotował 19 asyst. W tym sezonie Podolski strzelił dwa gole, oba w rywalizacji z GKS-em Katowice (3:0). Kontrakt Podolskiego z Górnikiem wygasa w czerwcu przyszłego roku.