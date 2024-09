Dembele został skreślony! Awantura z trenerem PSG

Jak co roku Paris Saint-Germain uchodzi za jednego z kilku kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie zespół Luisa Enrique dotarł do półfinału, ale tam przegrał 0:2 w dwumeczu z Borussią Dortmund. PSG weszło dosyć dobrze w nowy sezon, wygrywając aż sześć z siedmiu spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. PSG rozpoczęło fazę ligową Ligi Mistrzów od wygranej 1:0 nad Gironą po tym, jak piłkę we własnej bramce umieścił Paulo Gazzaniga.

Tym razem zadanie Paris Saint-Germain w Europie będzie dużo trudniejsze, bo rywalem będzie Arsenal, a więc aktualny wicemistrz Anglii. Zespół prowadzony przez Mikela Artetę zaczął Ligę Mistrzów z małym falstartem, bo od bezbramkowego remisu z Atalantą Bergamo. Wtedy bohaterem okazał się David Raya, który obronił rzut karny uderzany przez Mateo Reteguiego.

Okazuje się, że PSG podejdzie do rywalizacji z Arsenalem z pewnym osłabieniem.

Ostra wymiana zdań między Enrique a Dembele. Gwiazda poza kadrą na hit

Francuskie media informują, że w kadrze PSG na mecz z Arsenalem zabraknie jednej z gwiazd. Mowa o Ousmane Dembele. Skrzydłowy został wyrzucony z kadry z powodów dyscyplinarnych. Po meczu PSG ze Stade Rennais (3:1) doszło do wymiany zdań między Dembele a Luisem Enrique. Miała ona być na tyle ostra, że trener paryżan postanowił zrezygnować z Dembele. Francuz miał zostać skrytykowany przez trenera za niektóre wybory, jakich dokonywał na boisku. "Dembele pozostanie w Paryżu. Ta decyzja nie jest związana z kontuzją" - czytamy w mediach.

Warto dodać, że to będzie pierwszy mecz tego sezonu bez Dembele w barwach Paris Saint-Germain. Do tej pory skrzydłowy zagrał w siedmiu spotkaniach, licząc rozgrywki ligi francuskiej oraz Ligi Mistrzów, w których strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. "Nieobecność Dembele zmusi Enrique do zmiany planów, bo jest on kluczową postacią w drużynie" - dodaje RMC Sport.

Spośród skrzydłowych trener PSG ma jeszcze do dyspozycji Bradleya Barcolę, Marco Asensio, Ibrahima Mbaye czy Desire Doue.

Mecz PSG - Arsenal odbędzie się we wtorek o godz. 21:00 na Emirates Stadium. Relacja tekstowa na żywo z meczów Ligi Mistrzów w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.