Media: Raków pokusił się na transferowy rekord Polski. Jest odpowiedź

"Ante Crnac do Norwich za 11 milionów euro" - taką informację we wtorkowe przedpołudnie przekazał jeden z najlepiej zorientowanych dziennikarzy na rynku transferowym - Gianluca di Marzio. Potwierdził to też Fabrizio Romano.

Wiktor Bogacz zastąpi Ante Crnaca? To byłby rekord! Jest też inny kandydat

Chorwacki napastnik trafił do Rakowa rok temu za 1,3 mln euro ze Slavena Belupo. Poprzedni sezon w jego wykonaniu był udany. Łącznie - biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki - w 35 meczach zdobył osiem goli i zanotował pięć asyst. W tym sezonie jest podstawowym napastnikiem Marka Papszuna. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym meczu ligowym z Lechią Gdańsk może już nie zagrać z powodu transferu.

W Częstochowie trwają poszukiwania następcy 21-latka. Według informacji portalu Meczyki.pl jednym z kandydatów numer jeden do przejścia do Rakowa ma być Wiktor Bogacz. Przypomnijmy, że napastnik Miedzi Legnica odmówił niedawno przenosin do MLS.

Raków, aby pozyskać Bogacza, będzie musiał jednak sporo zapłacić. Amerykanie oferowali niedawno dwa miliony euro i pewnie mniej więcej taką ofertę musiałyby złożyć także "Medaliki". A to z kolei byłby najwyższy polski transfer w historii. Częstochowianie po odejściu Crnaca będą jednak potrzebować wzmocnień w ataku, a przecież na Bogaczu w przyszłości będą mogli też sporo zarobić.

Kilkadziesiąt minut po artykule Meczyków, portal Weszło.com zdementował doniesienia o przejściu Bogacza do Częstochowy. "Miedź stawia sprawę jasno: Bogacz już nie odejdzie z klubu w tym okienku transferowym" - przekazano. W identycznym tonie wypowiedział się Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty, który podkreślił, że "Wiktor Bogacz chce zostać w Miedzi!". Nie pozostawił też wątpliwości dot. ceny za napastnika: "2 mln to minimum" - czytamy. Piłkarzem ma się także interesować Atalanta Bergamo, a więć niedawny uczestnik Superpucharu Europy.

Wiktor Bogacz w Miedzi Legnica występuje od kwietnia 2023 roku. W trwającym sezonie I ligi ma już na koncie dwa gole. Łącznie w barwach dolnośląskiej drużyny rozegrał 19 spotkań i zdobył siedem bramek. Jego kontrakt obowiązuje z klubem do końca czerwca 2028 roku.

Innym kandydatem według Meczyków do dołączenia do Rakowa jest kolega Crnaca - Stipe Biuk z Realu Valladoid. Klub ma pytać o tego zawodnika, ale jego pozyskanie mogłoby kosztować bardzo dużo. Hiszpanie wykupili gracza z USA za 4 miliony euro i pewnie chcieliby jeszcze na nim trochę zarobić. Nie można jednak wykluczyć wypożyczenia.

Raków najbliższy mecz ligowy rozegra w piątek 23 sierpnia o 20.30 na wyjeździe przeciwko Lechii Gdańsk. Z kolei Miedź dzień wcześniej zagra ze Zniczem Pruszków.