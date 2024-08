Legia Warszawa bije pięścią w stół ws. Feio! "Nie do przyjęcia"

W ubiegłym tygodniu Goncalo Feio wywołał prawdziwą burzę w piłkarskim świecie, gdy środkowymi palcami "pożegnał" kibiców Broendby IF po rewanżowym meczu w Lidze Konferencji, który zakończył się remisem 1:1 i awansem Legii Warszawa do czwartej rundy eliminacji. Portugalczyk został ukarany zawieszeniem na jeden mecz w ramach rozgrywek UEFA. Przy czym w zawieszeniu na jeden rok. Oznacza to, że Portugalczyk będzie mógł poprowadzić zespół w obu starciach IV rundy eliminacji LK przeciwko Drita Gnjilane.

REKLAMA

Zobacz wideo Był polskim objawieniem Euro. Probierz ocenia. "Wykorzystał moment"

Przy okazji pojawiło się wiele doniesień, jakoby w szatni Legii Warszawa Goncalo Feio nie cieszył się zbyt dużą estymą ze strony zawodników. - Wykonałem już dwa-trzy telefony i wiem, że w szatni są wkurzeni, bo on wyzywa piłkarzy. Było gorąco. Jest źle. Jest kilku zawodników, którzy po prostu są wyzywani. Jest zadyma - mówił Wojciech Kowalczyk, a te słowa od razu zdementowała Legia w oficjalnym komunikacie.

Rzecznik Legii Warszawa wyjaśnia sytuację Goncalo Feio. "To jest codzienność"

Do tego zamieszania wokół Legii Warszawa i Goncalo Feio wypowiedział się Bartosz Zasławski rzecznik stołecznego klubu w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

- Ilość nieprawdy, niedomówień i plotek, jaka w ostatnim czasie pojawiła się nt. Legii jest nie do przyjęcia. Goncalo Feio ma pełne poparcie drużyny. Drużyna jest wręcz zszokowana takimi doniesieniami. Rozmawiałem o tym z Arturem Jędrzejczykiem i Pawłem Wszołkiem i chcę zapewnić, że zespół jest z trenerem - podkreślił Zasławski.

- Drużyna docenia zaangażowanie trenera w rozwój indywidualny zawodników i taki temat w ogóle u nas nie istnieje. Natomiast miejmy świadomość, że sport to emocje i adrenalina. Jesteśmy w bardzo intensywnym momencie sezonu. W ciągu 29 dni zagraliśmy dziewięć meczów, najwięcej ze wszystkich drużyn ekstraklasy. To natężenie spotkań jest bardzo duże i to normalne, że czasem rozmawiamy ze sobą bardzo szczerze, nieco głośniej, ale tak samo było w sztabie Kosty Runjaicia. To jest codzienność, w jakiej się obracamy - dodał.

Legia Warszawa po pięciu meczach ekstraklasy ma na koncie 10 punktów, a o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji powalczy już w tym tygodniu z kosowską Ditą. Pierwszy mecz już w czwartek 22 sierpnia o godz. 18:00.