Co za wieści! Legia idzie po piłkarza Manchesteru United

Legia Warszawa jest bardzo aktywna w obecnym okienku transferowym. Do trzeciej drużyny poprzedniego sezonu ekstraklasy dołączyli już m.in. Migouel Alfarela, Luquinhas, Kacper Chodyna, Ruben Vinagre czy Sergio Barcia. Teraz władze klubu szykują jednak prawdziwy hit. Spróbują ściągnąć piłkarza Manchesteru United.

Media: Legia negocjuje transfer z Manchesterem United. To może się udać

A mowa o Maxim Oyedele. 19-latek jest obecnie zawodnikiem rezerw tego klubu i w Premier League nie miał jeszcze okazji zadebiutować. W sezonie 2021-22 wygrał za to młodzieżowy Puchar Anglii. O rozmowach pomiędzy Legią a Manchesterem poinformowało "DailyMail". Zdaniem dziennika Anglicy są skłonni puścić zdolnego nastolatka za niewielką opłatą, ale za to domagają się wysokiego procentu od kolejnego transferu.

Oyedele nie jest w Polsce postacią anonimową. Ma w końcu na swoim koncie dziewięć występów w młodzieżowej reprezentacji naszego kraju do lat 19 i trzy w kadrze U-21 prowadzonej wówczas przez Michała Probierza. Choć piłkarz urodził się w Salford koło Manchesteru i od ósmego roku życia gra w juniorskich zespołach tego klubu, ma prawo występować w biało-czerwonych barwach. Jego matka jest bowiem Polką, a ojciec Nigeryjczykiem.

Maxi Oyedele zagra w Polsce? Błysnął w pierwszym zespole Manchesteru

Na co dzień Oyedele występuje na pozycji defensywnego pomocnika. W poprzednim sezonie na krótko był wypożyczony do Forest Green Rovers, gdzie zanotował cztery występy na poziomie League Two. Poza tym w barwach juniorskiego Manchesteru United grał w Młodzieżowej Lidze Mistrzów i Premier League 2 (gdzie występują zespołu do lat 21). W sumie w 23 meczach strzelił gola i zaliczył dwie asysty.

Młodzieżowego reprezentanta Polski mogliśmy już nawet obejrzeć w barwach pierwszego zespołu Manchesteru United. Niedawno zagrał w pięciu przedsezonowych sparingach z Rosenborgiem, Rangers FC, Arsenalem, Betisem oraz Liverpoolem. Zbierał wówczas pozytywne recenzje. W meczu ze Szkotami zanotował nawet asystę. Mimo to działacze Manchesteru nie zgłosiły go do rozgrywek Premier League na kolejny sezon. Transfer do Legii jest zatem niezłą okazją, by zrobił kolejny krok naprzód w swojej karierze.