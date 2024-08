"UEFA już to zrobiła". Boniek nie ma złudzeń ws. arbitra meczu Śląska

Chorwat Duje Strukan prowadził czwartkowy mecz Śląska Wrocław z St. Gallen w ramach III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Choć wicemistrzowie Polski wygrali, to ostatecznie odpadli z rozgrywek. Spory wpływ na wynik miały kontrowersyjne decyzje sędziego.

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. meczu Śląska i sędziego. "UEFA już to zrobiła"

Do poczynań arbitra z Chorwacji odniósł się już były prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Mecz był o wielkim napięciu i natężeniu. Sędzia faktycznie popełnił sporo błędów i prawie wszystkie były na niekorzyść Śląska. Niestety, tak się dzieje w niektórych meczach, że sędziowie wciąż popełniają błędy. Oczywiście, można wyciągnąć konsekwencje w stosunku do arbitra i wydaje mi się, że UEFA już to zrobiła - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Zdaniem działacza sporo decyzji było trudnych do zrozumienia. - Gwiżdże rzut karny dla Śląska będą pięć metrów od akcji, potem idzie obejrzeć VAR i anuluje „jedenastkę" i może nawet słusznie, bo faulu nie było, ale zawodnik Śląska nie symulował, po prostu tempo, dynamika spowodowały jego upadek. To nie było żadne wymuszanie, kładzenie się na zamówienie. Dlatego druga żółta kartka i wykluczenie zawodnika Śląska to był błąd - powiedział i dodał: - Nie mówiąc już o tym, że trzecia czerwona kartka to już był totalny wygłup sędziego.

Śląsk Wrocław nie zamierza zostawić bez echa skandalu i złożył do UEFA oficjalne pismo o powtórzenie meczu. I choć we Wrocławiu wszyscy są świadomi, że protest pewnie niewiele da, to chcą, aby o sprawie i chorwackim arbitrze zrobiło się głośno. " Walczymy o dobre imię Śląska i polskich drużyn w Europie. Nie możemy być tak traktowani. Chcemy ten mecz rozstrzygnąć sportowo" - napisał Patryk Załęczny, prezes Śląska Wrocław na portalu X.

Śląsk za kilka dni rozegra kolejny ligowy mecz. Tym razem rywalem wicemistrzów Polski będzie Legia Warszawa. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 25 sierpnia o 20.15. Piłkarze Jacka Magiery wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie 2024/25.