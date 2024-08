Kyrgios usłyszał o wpadce Sinnera i nie wytrzymał. Te słowa natychmiast zyskały rozgłos

Clostebol - tę substancję w marcu 2024 r. wykryto w organizmie Jannika Sinnera, triumfatora tegorocznego Australian Open oraz lidera rankingu ATP. "Próbka dostarczona przez Włocha zawierała metabolit clostebolu w niskich stężeniach. Kolejna próbka, pobrana osiem dni później, również dała wynik pozytywny na ten sam metabolit - również w niskich stężeniach" - poinformowała we wtorek Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA).

Kyrgios usłyszał o sprawie Sinnera i nie wytrzymał. Za nim ruszyli kolejni tenisiści

Włoski tenisista tłumaczył się, że substancja dostała się do jego organizmu przez maść, którą podczas marcowego Indian Wells wykorzystywał jego masażysta. ITIA wyjaśnienia tenisisty uznała za wiarygodne i całkowicie oczyściła go z zarzutów. Jedyną karą dla Włocha będzie pozbawienie go punktów oraz nagrody pieniężnej za udział w turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells, gdzie dotarł do półfinału.

Świat tenisa natychmiast zareagował na te wieści, nie dowierzając, że cała sprawa przez pół roku rozstrzygała się za zamkniętymi drzwiami. "Niesamowite, że to nie zostało wcześniej ujawnione. I całkiem nieźle dla wizerunku zawodników (i tenisa)" - napisał na portalu X dziennikarz tenisowy Jose Morgado. Aferę natychmiast skomentowali także rywale Jannika Sinnera z kortów. "Może powinniśmy przestać uważać się za idiotów, prawda?" - napisał na portalu X Francuz Lucas Pouille (151. ATP), były zawodnik czołowej dziesiątki na świecie.

Sprawy nie przemilczał także Nick Kyrgios, który zwykle jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, zwłaszcza że ostatnio ciągle leczy kontuzje. "Niedorzeczne - niezależnie od tego, czy było to przypadkowe, czy zaplanowane. Dwukrotny test na obecność zakazanej (sterydowej) substancji... powinieneś zniknąć na dwa lata. Twoje wyniki były lepsze. Krem do masażu.... Fajnie" - napisał ironicznie Australijczyk na portalu X. Zaczął także dyskutować z kibicami, którzy stanęli w obronie Jannika Sinnera i argumentowali, że substancja dostała się przypadkowo. "Przypadkowo? Naprawdę wierzysz, że fizjoterapeuta posmarował kremem rozcięcie, które sprawiło, że zawodnik oblał dwa testy na sterydy anaboliczne?" - zapytał ironicznie.

Decyzję ITIA skomentował także Denis Shapovalov (105. ATP). "Nie wyobrażam sobie, co teraz czuje każdy inny gracz, który został zawieszony za skażone substancje" - napisał Kanadyjczyk w mediach społecznościowych, na co zareagował wcześniej wspomniany Lucas Pouille. "A co z graczami, którzy zostali zawieszeni za trzy nieobecności podczas testów i nigdy nie dostali pozytywnego wyniku?" - odpowiedział. Shapovalov w osobnym poście dodał: "Różne zasady dla różnych zawodników".

Polscy kibice jako przykład niesprawiedliwości wskazywali na sprawę Kamila Majchrzaka, który po uzyskaniu pozytywnego testu antydopingowego natychmiast został zawieszony i przez kilka miesięcy musiał walczyć o niewinność. Ostatecznie został oczyszczony z zarzutów, lecz stracił swój ranking i musiał odbudowywać go od nowa.